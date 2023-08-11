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Sainz: "Her şey yeniden başlıyor, tekrar öne geçmeye çalışacağız"

Carlos Sainz, Ferrari'nin olmasını istedikleri yerde olmadığını söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari

Ferrari, araçlarına Red Bull ile mücadele etmelerine katkı sağlayacak türden bir güncelleme getiremedi ve takım, şu anda Takımlar Sıralaması'nda dördüncü sırada yer alıyor.

Red Bull'un ardındaki en hızlı takımın hangisi olduğu sorulduğunda Ferrari pilotu Carlos Sainz, şunu söyledi: "Son iki yarışa göre McLaren ama ortalama olarak Mercedes."

Sainz, Ferrari'nin şu anda geride kaldığını ve sezonun ikinci bölümünde arayı kapatmaya çalışacaklarını söylüyor.

"Bence kesinlikle olmak istediğimiz yerde değiliz." 

"Kanada ve Avusturya'da doğru yönde ilerlediğimiz birkaç güçlü hafta sonu geçirdik."

"Ancak son iki hafta biraz sürpriz oldu, özellikle Mercedes ve McLaren'in nasıl büyük adımlar attığını ve önümüze geçtiklerini görmek şaşırtıcıydı."

"Şimdi her şey yeniden başlıyor: Aracı geliştirmek ve tekrar öne geçmeye çalışmak. Olmak istediğiniz kadar hızlı olmadığınızda, hata yapmak ve daha az tutarlı olmak daha kolaydır."

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Horner: "2025 için Red Bull koltuğuna büyük bir ilgi var"

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