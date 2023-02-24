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Sainz: "Her şey sorunsuz geçti"

Ferrari pilotu Carlo Sainz, cuma günkü sabah bölümünün kendileri için iyi geçtiğini söyledi..

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Sainz: "Her şey sorunsuz geçti"
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Ferrari, Bahreyn testlerinin ikinci gününün sabah bölümünde iyi bir performans sergiledi ve Carlos Sainz en hızlı zamanı attı.

Günün ardından açıklamalarda bulunan Sainz, şu ana kadar durumdan memnun olduklarını dile getirdi.

Sainz, "Bugün bizim için her şey sorunsuz geçti."

"Test yapma şeklimizden memnunum. Bana ve takıma yardımcı olacak pek çok görev tamamladık. Ayrıca aracın farklı modlarda nasıl davrandığına baktık."

"Geçtiğimiz yıl bunu yapamamıştık fakat  kez bunu deneyebildik." dedi.

Performans farklarıyla ilgili soruya Sainz, "Yeni araç geçen yılın bir evrimi. Sürüş hissi çok benzer. Araç neredeyse hiç değişmedi, geçen yılki zayıf yönlerimizi geliştirip, onu daha hızlı hale getirmeye çalıştık."

"Direksiyona geçtiğim her an zorlamaya çalışıyorum fakat son birkaç ondalığı, adrenalin seviyesinin yükseldiği ve zafer için savaştığınız anlarda kazanırsınız."

"Bakalım, yarın daha hızlı gitmeye çalışacağım." dedi.

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