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Sainz, henüz Ferrari'de yeterince tutarlı olmadığını kabul ediyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, sezonun ilk yarısında iki podyum almasına rağmen, henüz yeterince tutarlı performanslar sergilediğini düşünmüyor.

Sainz, henüz Ferrari'de yeterince tutarlı olmadığını kabul ediyor

İspanyol pilot kış aylarında Ferrari'ye katıldı ve İtalyan takımda, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in yerini aldı.

Sainz şimdiye kadar saf hız anlamında oldukça olumlu sinyaller verdi ve hatta takım arkadaşı Charles Leclerc'i yendiği zamanlar vardı. Ancak istikrar yakalamaktan çok uzaktı ve zaman zaman hatalar yaptı.

Buna rağmen Sainz, şampiyonanın ilk yarısında iki kez podyuma çıktı ve ilk yarıyı Leclerc'in üç puan önünde noktaladı.

Ferrari pilotu, yeni takımıyla yaptığı başlangıçtan memnun oluğunu fakat tutarlılık anlamında kendisini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Auto Motor und Sport ile yaptığı röportajda Sainz, "Ferrari benim için birçok soru işaretiyle beraber yeni bir başlangıç oldu."

"En hızlı olmasa bile en hızlı sürücülerden birine karşı yarıştığımı biliyordum. Her sürücünün hedefi, bulunduğu yerin en iyisi olmaktır. Sadece takım arkadaşınızı yenmek istemezsiniz."

"Ayrıca Charles'ın çok iyi bildiği bir araçta ve çok iyi adapte  olduğu bir takıma geldim. Buna nasıl uyum sağlayacağını merak ediyordum."

"Geride kalan yarım yılın ardından, sahip olduğum görevle başa çıkabildiğim için  memnun olduğumu söyleyebilirim. En başından beri hızlıydım."

"Fakat bütün bir hafta sonu boyunca her şeyi düzenli şekilde doğru yapabilmek adına çalışmam gerekiyor."

"Henüz 2019 ve 2020'de olduğu gibi tutarlı şekilde sürdüğüm hissine sahip değilim. Hâlâ geliştirmem gereken birkaç nokta var. Fakat işler benim için ters gittiğinde Charles orada oluyor ve tam tersi."

"Çok yakınız ve ilk antrenmandan itibaren birbirimizi daha iyi tur zamanları atmak için zorluyoruz. Charles'ın ne kadar güçlü bir pilot olduğunu biliyorum. Bu da benim seviyemi artırıyor çünkü onu yenmek istiyorum.” dedi.

Sainz, Leclerc ile pist dışında iyi bir ilişkiye sahip olduğunu ve takıma olan adaptasyonunda herhangi bir sorun görmediğini belirtti.

"Bunun bir strateji ile ilgisi olmadığını düşünüyorum. Bir takıma açıkçası önyargı veya düşmanlık olmadan yaklaşıyorum. Bu işten keyif almak gerçekten çok önemli." 

"Charles iyi bir adam. Onunla hoş sohbetler edebilir, spor yapabilir veya birlikte satranç oynayabilirsiniz. Sadece hızlı değil, aynı zamanda çok saygı duyuyor. Onunla iyi geçinmek çok kolay."

“Eğer keyif alıyorsam performansım daha iyi oluyor. Neden takım arkadaşımla uğraşmaya çalışayım ki? Bunun bana hiç faydası yok. Bazı şeylere birlikte gülebiliyorsanız ve sıralama turlarındaki iyi veya kötü turlarınız hakkında şakalaşabiliyorsanız daha iyidir."

“İkimiz de aynı yöne gitmek için çalışırsak, takımdaki atmosfer daha iyi olur ve daha hızlı ilerleme kaydederiz.”

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Fernando Alonso, Alpine A521

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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