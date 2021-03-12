Sainz: "Henüz aracı sınırda sürdüğümü sanmıyorum"

Bugünkü test süresince rüzgar şiddeti katlanarak arttı ve hatırı sayılır bir miktar kumu pist yüzeyine taşıdı. Sainz kum fırtınası altında yeni takımı için gerçekleştirdiği ilk test gününün zorluklarından bahsetti.

Sainz, “Bugünkü araçlar rüzgara çok bağlı. Baş rüzgarı olan virajların hepsinde araç inanılmaz hissettirdi, arka rüzgar olan virajların hepsinde ise sürmesi çok zordu.”

“Ferrari’yle ilk test sürüşümü kum fırtınası altında ve 50 km/h hızlara ulaşan rüzgar koşullarında gerçekleştirmemin pek faydası olmadığını da söyleyebilirim.”

“Fakat bakalım testin geri kalan günlerinde ya da bazı yarış hafta sonlarında daha sakin koşullar altında olursak aracın ince detaylarına daha çok inebilir ve aracı daha iyi ayarlayabiliriz.” dedi.

Sainz bu sebeple araç içinde sahip olduğu özgüveni ölçmenin de zor olduğunu söylüyor: “Henüz aracı sınırda sürdüğümü sanmıyorum, bu yüzden çok erken. Araçla sadece 60 tur atabildim ve bu, aracı sınırda sürebilmek için yeterli değil.”

Fakat Sainz, resmi test öncesinde Ferrari’nin 3 yıl önceki aracıyla Fiorano’da yaptığı test başta olmak üzere, diğer özel testlerden memnun kaldığını söyledi.

İspanyol pilot, “Pandemiye rağmen, ilk teste olabildiğince hazırlıklı şekilde geldiğimi düşünüyorum. İlk turdan direksiyonu, düğmeleri iyi yönettiğimi hissediyordum. Ne test etmek istediğimizi biliyorduk ve tam anlamıyla istediğim her şeyi test ettik, yani basit şeylerin üstesinden geldiğimi düşünüyorum.”

“Şimdi aracı hafif hafif zorlayarak, gizli yanlarını ortaya çıkarma ve son 0.2 0.3 saniyeleri kazanarak, aracın sınırına ulaşma zamanı. Bu biraz zaman alacak. Aracın tam sınırını bulabilmemiz için, birçok yeni lastik setiyle uzun sürüşler yapmamız gerekecek.” dedi.

Sainz’den önce sabah seansında Ferrari’nin direksiyonundaki isim Charles Leclerc’ti. Leclerc’in sürüşü, teknik bir sorun sebebiyle yarıda kesildi ve bu, Sainz’in direksiyon başında geçirdiği zamanı da etkiledi.

Sainz, “Biraz daha geç çıktık fakat günün sonunda pit stoplar arasındaki süreyi kısalttık ve ben de bunu umursamadım, çünkü planladığımız her şeyi ve gerekli tüm turları attık.”

“Testler sırasında takımların çok dikkatli olduğunu hesaba katmalısınız. Verilerde herhangi bir gariplik gördükleri zaman, günü durduracak bir sorun olup olmadığından emin olmak için acilen aracı durduruyorlar. Bizdeki durum böyle değildi. Sanırsam 1 saat 15 dakika, 1 saat 30 dakika sonra her şeyi kontrol ettik ve geri piste çıktık.” dedi.