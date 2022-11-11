Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Shovlin: "Son seansta her şey pist pozisyonuna bağlıydı" Sonraki / Leclerc, neler olduğunu anlamak için takımla konuşacak
Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Sainz: "Hedefimiz, Sprint'i podyumda bitirmek"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, cumartesi günü gerçekleşecek Sprint yarışında podyumu zorlayacaklarını söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Sainz: "Hedefimiz, Sprint'i podyumda bitirmek"
Haberi dinle

Sainz, Brezilya GP cuma günkü sıralama turlarında beşinci sırayı elde etti. Sıralama sonrası İspanyol pilot, oldukça zor bir seans geçirdiklerini belirtti.

Takımın stratejisinden de bahseden Sainz, "Hava durumu ve lastik seçimleriyle beraber gerçekten çılgın bir seans geçirdik, özellikle Q3 kesinlikle öyleydi."

"Piste en önde çıkmayı denedik ama Charles'ın arkasında kaldık, bu yüzden Kevin'a karşı çok zaman kaybettik."

"O noktada Kevin, bizden daha kuru bir zeminde tur atmış oldu."

"Muhtemelen aracı fazla zorladım, büyük hatalar yaptım ve bu bana 2. ya da 3. sıraya mal oldu."

Carlos Sainz, Ferrari at press conference

Carlos Sainz, Ferrari at press conference

Fotoğraf: Motorsport Images

"Kevin, pole pozisyonunu kesinlikle hak etti. Onun büyük bir hayranıyım ve onun adına çok mutluyum." dedi.

Motor değişikliği nedeniyle yarış için beş sıra grid cezası alan Sainz, bu konu hakkında, "Hasarı minimuma indirmek için Sprint'i podyumda bitirmeyi deneyeceğiz."

"Bugün çok zor bir durumdan kurtulduk ve ekip olarak birkaç şeyi gözden geçirmemiz gerekiyor, ama bir dahaki sefere daha iyi olmaya çalışacağız." dedi.

İlginizi Çekebilir:

 

paylaşım
yorumlar
Shovlin: "Son seansta her şey pist pozisyonuna bağlıydı"
Önceki haber

Shovlin: "Son seansta her şey pist pozisyonuna bağlıydı"
Sonraki haber

Leclerc, neler olduğunu anlamak için takımla konuşacak

Leclerc, neler olduğunu anlamak için takımla konuşacak
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Schumacher: "Hayal kırıklığına uğradım" São Paulo GP
Formula 1

Schumacher: "Hayal kırıklığına uğradım"

Fittipaldi: "Alonso, Verstappen'in şampiyonluklarının daha değerli olduğu konusunda haklı" São Paulo GP
Formula 1

Fittipaldi: "Alonso, Verstappen'in şampiyonluklarının daha değerli olduğu konusunda haklı"

Verstappen: "Sky F1'i boykot etmeyi bırakıyorum" São Paulo GP
Formula 1

Verstappen: "Sky F1'i boykot etmeyi bırakıyorum"

Carlos Sainz Jr. Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Sainz, motor değişikliği nedeniyle 5 sıra grid cezası aldı! São Paulo GP
Formula 1

Sainz, motor değişikliği nedeniyle 5 sıra grid cezası aldı!

Sainz: "Artık ben hızlıyım ama araç hızlı değil" Mexico City GP
Formula 1

Sainz: "Artık ben hızlıyım ama araç hızlı değil"

Sainz: "FIA, Amerika GP temasında Russell'a karşı 'yumuşak' davrandı" Mexico City GP
Formula 1

Sainz: "FIA, Amerika GP temasında Russell'a karşı 'yumuşak' davrandı"

Son Haberler

Toyota, Japonya Rallisi'nde Rally2 konsept aracını tanıttı
WRC WRC

Toyota, Japonya Rallisi'nde Rally2 konsept aracını tanıttı

Toyota, Japonya Rallisi hafta sonunda gelecekte mücadeleye çıkarmayı planladığı yeni Rally2 konsept aracını tanıttı.

Red Bull programına katılan Enzo Fittipaldi Carlin'de yarışacak
Formula 1 Formula 1

Red Bull programına katılan Enzo Fittipaldi Carlin'de yarışacak

Enzo Fittipaldi, Red Bull Junior takımına dahil oldu. Brezilyalı pilot bu kapsamda 2023'te F2'deki ikinci tam sezonunda Carlin'de mücadele edecek.

Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.
Formula 1 Formula 1

Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.

2022 Brezilya GP öncesinde gerçekleştirilen ikinci ve son antrenman seansında lider Alpine pilotu Esteban Ocon oldu.

Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı

2022 Brezilya GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.