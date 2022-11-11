Sainz: "Hedefimiz, Sprint'i podyumda bitirmek"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, cumartesi günü gerçekleşecek Sprint yarışında podyumu zorlayacaklarını söyledi.
Sainz, Brezilya GP cuma günkü sıralama turlarında beşinci sırayı elde etti. Sıralama sonrası İspanyol pilot, oldukça zor bir seans geçirdiklerini belirtti.
Takımın stratejisinden de bahseden Sainz, "Hava durumu ve lastik seçimleriyle beraber gerçekten çılgın bir seans geçirdik, özellikle Q3 kesinlikle öyleydi."
"Piste en önde çıkmayı denedik ama Charles'ın arkasında kaldık, bu yüzden Kevin'a karşı çok zaman kaybettik."
"O noktada Kevin, bizden daha kuru bir zeminde tur atmış oldu."
"Muhtemelen aracı fazla zorladım, büyük hatalar yaptım ve bu bana 2. ya da 3. sıraya mal oldu."
Carlos Sainz, Ferrari at press conference
Fotoğraf: Motorsport Images
"Kevin, pole pozisyonunu kesinlikle hak etti. Onun büyük bir hayranıyım ve onun adına çok mutluyum." dedi.
Motor değişikliği nedeniyle yarış için beş sıra grid cezası alan Sainz, bu konu hakkında, "Hasarı minimuma indirmek için Sprint'i podyumda bitirmeyi deneyeceğiz."
"Bugün çok zor bir durumdan kurtulduk ve ekip olarak birkaç şeyi gözden geçirmemiz gerekiyor, ama bir dahaki sefere daha iyi olmaya çalışacağız." dedi.
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