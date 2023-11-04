Sainz: "Hayatımda hiç ayağımı gazdan bu kadar çekmek zorunda kalmamıştım"
Brezilya'da sprint yarışını 8. sırada tamamlayan Carlos Sainz, yarış boyunca lastik sıcaklıklarını kontrol altında tutmakta çok zorlandığını ve sürekli olarak ayağını gazdan çekmek zorunda kaldığını söylüyor.
Ferrari yarış temposunda bir kez daha zorlanırken, lastiklerin sıcaklıklarını kontrol altında tutmak iki pilot için de büyük bir sorundu.
Yarışı 8. sırada tamamlayan Sainz, hayatında hiç bu kadar lastik yönetimi yapmak zorunda olmadığını söylüyor.
Yarışın ardından konuşan İspanyol pilot, "En kötü lastik setlerimizi bugün kullandık ve en iyi set lastiklerimizi yarına sakladık."
"Umuyorum bu bize yarışta yardımcı olacak ama eğer yarın da bu kadar yönetim yapmamız ve ayağımızı gazdan çekmemiz gerekirse... Bugün sıcaklıkları kontrol altında tutmak bizim için çok çok zordu. Tüm yarış boyunca zorlayamadık.
"Sıcaklıkları kontrol etmekte zorlanmamızın nedeni kirli hava değildi, temiz havadayken de sıcaklıklar oldukça limitteydi ama genel olarak hava sıcaklığı bizi bugün şaşırttı. Yarın havanın daha serin olmasını bekliyoruz."
"Umuyoruz ki yarın bu bize yardımcı olacak, hayatımda hiç ayağımız gazdan bu kadar çekmek zorunda kalmamıştım."
"Dediğim gibi umuyorum ki sıcaklıkların yarın düşecek ve bize yardımcı olacak, lastikleri zorlamamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
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