Sainz: "Hayatım boyunca katıldığım en tuhaf cuma günüydü"

McLaren pilotu Carlos Sainz, ilk antrenman seansında elektrik arızası yaşadı ve seansı erken bırakmak zorunda kaldı.

Bunun dışında da genel olarak zorlu şartlar vardı ve sürücüler iki seansın neredeyse tamamında kayma problemleri yaşadılar.

Sainz seansın ardından şöyle konuştu: "Evet, zor bir gündü. Hayatımda katıldığım en tuhaf seans, en tuhaf Cuma günüydü. Sanırım burada 1:23-1:24'ler bekliyorduk ve bu sabah 1:45'li dereceler yapıyorduk. Ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Çok tuhaf, ama aynı zamanda mühendisler ve sürücüler için iyi bir meydan okuma. Hoş karşıladığım ve ne olacağını görmeye hazır olduğum farklı bir zorluk."

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sabah bir elektrik sorunu vardı ve evet, sabah tüm bu seansı kaybetmek harika değildi. Çünkü benim için yeni bir pist ve koşullar çok zor. Bu yüzden kesinlikle bir daha olmayacağından emin olmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda ikinci seansta bazı turları atabildim ve kendimi yarın için hazır hissediyorum."

Sainz, hayal ettiği pistle karşılaşıp karşılaşmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Buradaki pist yüzeyi yüzünden olmasını beklediğim gibi değildi. Bugün bu yol tutuşuna rağmen sekizinci virajı tam gaz geçebildim. Bu, yaşadığımız sorunlar olmasaydı araçların ne kadar hızlı ve ne kadar harika olacağını tahmin edebiliyorum. Hafta sonu ilerledikçe durum daha iyi olmalı."