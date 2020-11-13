Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
FP3:
15 Saat
:
25 Dakika
:
59 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Sainz: "Hayatım boyunca katıldığım en tuhaf cuma günüydü"

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Hayatım boyunca katıldığım en tuhaf cuma günüydü"
Ekleyen:
, Editör

McLaren F1 pilotu Carlos Sainz, İstanbul Park'taki ilk günün ardından önemli açıklamalarda bulundu.

McLaren pilotu Carlos Sainz, ilk antrenman seansında elektrik arızası yaşadı ve seansı erken bırakmak zorunda kaldı.

Bunun dışında da genel olarak zorlu şartlar vardı ve sürücüler iki seansın neredeyse tamamında kayma problemleri yaşadılar.

Sainz seansın ardından şöyle konuştu: "Evet, zor bir gündü. Hayatımda katıldığım en tuhaf seans, en tuhaf Cuma günüydü. Sanırım burada 1:23-1:24'ler bekliyorduk ve bu sabah 1:45'li dereceler yapıyorduk. Ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Çok tuhaf, ama aynı zamanda mühendisler ve sürücüler için iyi bir meydan okuma. Hoş karşıladığım ve ne olacağını görmeye hazır olduğum farklı bir zorluk."

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sabah bir elektrik sorunu vardı ve evet, sabah tüm bu seansı kaybetmek harika değildi. Çünkü benim için yeni bir pist ve koşullar çok zor. Bu yüzden kesinlikle bir daha olmayacağından emin olmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda ikinci seansta bazı turları atabildim ve kendimi yarın için hazır hissediyorum."

Sainz, hayal ettiği pistle karşılaşıp karşılaşmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Buradaki pist yüzeyi yüzünden olmasını beklediğim gibi değildi. Bugün bu yol tutuşuna rağmen sekizinci virajı tam gaz geçebildim. Bu, yaşadığımız sorunlar olmasaydı araçların ne kadar hızlı ve ne kadar harika olacağını tahmin edebiliyorum. Hafta sonu ilerledikçe durum daha iyi olmalı."

 
Vural Ak: "İstanbul Park er meydanı, aracı güçlü olanın gazladığı bir yer değil!"

Önceki haber

Vural Ak: "İstanbul Park er meydanı, aracı güçlü olanın gazladığı bir yer değil!"

Sonraki haber

Perez: "Adeta mermer üzerinde sürüyormuşuz gibiydi"

Perez: "Adeta mermer üzerinde sürüyormuşuz gibiydi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Bugün rezalet geçti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bugün rezalet geçti"

Vural Ak: "İstanbul Park er meydanı, aracı güçlü olanın gazladığı bir yer değil!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vural Ak: "İstanbul Park er meydanı, aracı güçlü olanın gazladığı bir yer değil!"

Verstappen: "Eğer yağmur yağarsa çivili lastiklere ihtiyacımız olacak!"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Verstappen: "Eğer yağmur yağarsa çivili lastiklere ihtiyacımız olacak!"

Sainz: "Hayatım boyunca katıldığım en tuhaf cuma günüydü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Hayatım boyunca katıldığım en tuhaf cuma günüydü"

Türkiye GP 2. antrenman: Verstappen yine lider, Leclerc ikinci!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Türkiye GP 2. antrenman: Verstappen yine lider, Leclerc ikinci!

Norris: "Bugün, benim için güzel bir doğum günü hediyesiydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Bugün, benim için güzel bir doğum günü hediyesiydi"

Bottas zorlu şartlarda sürüş yapmaktan keyif aldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas zorlu şartlarda sürüş yapmaktan keyif aldı

Perez: "Adeta mermer üzerinde sürüyormuşuz gibiydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Adeta mermer üzerinde sürüyormuşuz gibiydi"

Son Haberler

Norris: "Bugün, benim için güzel bir doğum günü hediyesiydi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Bugün, benim için güzel bir doğum günü hediyesiydi"

Perez: "Adeta mermer üzerinde sürüyormuşuz gibiydi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Adeta mermer üzerinde sürüyormuşuz gibiydi"

Sainz: "Hayatım boyunca katıldığım en tuhaf cuma günüydü"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Hayatım boyunca katıldığım en tuhaf cuma günüydü"

Vural Ak: "İstanbul Park er meydanı, aracı güçlü olanın gazladığı bir yer değil!"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vural Ak: "İstanbul Park er meydanı, aracı güçlü olanın gazladığı bir yer değil!"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Bugün rezalet geçti"

2s
2
Formula 1

Vural Ak: "İstanbul Park er meydanı, aracı güçlü olanın gazladığı bir yer değil!"

1s
3
Formula 1

Verstappen: "Eğer yağmur yağarsa çivili lastiklere ihtiyacımız olacak!"

3s
4
Formula 1

Sainz: "Hayatım boyunca katıldığım en tuhaf cuma günüydü"

1s
5
Formula 1

Türkiye GP 2. antrenman: Verstappen yine lider, Leclerc ikinci!

4s

Son Haberler

Norris: "Bugün, benim için güzel bir doğum günü hediyesiydi"
F1

Norris: "Bugün, benim için güzel bir doğum günü hediyesiydi"

Perez: "Adeta mermer üzerinde sürüyormuşuz gibiydi"
F1

Perez: "Adeta mermer üzerinde sürüyormuşuz gibiydi"

Sainz: "Hayatım boyunca katıldığım en tuhaf cuma günüydü"
F1

Sainz: "Hayatım boyunca katıldığım en tuhaf cuma günüydü"

Vural Ak: "İstanbul Park er meydanı, aracı güçlü olanın gazladığı bir yer değil!"
F1

Vural Ak: "İstanbul Park er meydanı, aracı güçlü olanın gazladığı bir yer değil!"

Bottas zorlu şartlarda sürüş yapmaktan keyif aldı
F1

Bottas zorlu şartlarda sürüş yapmaktan keyif aldı

Son Videolar

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
4s

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler 04:52
Formula 1
5s

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1
1 Kas 2020

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1
30 Eki 2020

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.