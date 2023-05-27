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Sainz, hataya rağmen hızından memnun

Carlos Sainz, yaptığı hatanın "Monako'da tipik bir hata" olduğunu söylüyor ve araçtaki hızından memnun.

Gianluca D'Alessandro
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Carlos Sainz, Ferrari SF-23, climbs out of his car after crashing out in FP2

Ferrari, cuma günü yoğun bir günü geride bıraktı. Charles Leclerc ve Carlos Sainz ikilisi gün boyunca çok sayıda tur atıp, mevcut lastik hamurlarını test ettiler.

İkili günün en iyi ikinci ve üçüncü zamanını yaparken, Ferrari'nin genel olarak en hızlı takımlardan birisi olduğu görüldü.

Fakat Carlos Sainz için gün erken sona erdi çünkü virajı yanlış değerlendirerek bariyerlere çarptı.

Sainz, "Hafif bir temastı, 16. virajda iç kısma dokundum. Monako'da yapılan tipik bir yanlış hesaplamaydı."

"Yazık oldu çünkü mekanikerleri bugün daha fazla çalışmaya zorladım ama güven ve tur zamanları açısından gün boyunca rekabetçiydim."

"Hâlâ daha iyisini yapabilmek adına ayarlarda denenmesini istediğim bazı şeyler var ancak genel olarak oldukça rekabetçi hissediyorum."

"En azından doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Red Bull çok hızlı, ilk günün ardından lider durumdalar."

"Fakat diğer pistlerden daha yakınız, umarım en azından onları rahatsız edebiliriz. Fakat bunu yapmak karmaşık olacak." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

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