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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Sainz: ‘’Hatalarımı telafi edebilecek kadar hızlıydım’’

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Yarışın başlarında birkaç kez hata yapan ve yaşadığı blokajın ardından çakıl havuzuna taşan Sainz, bu hataları telafi edebilecek kadar hızlı olduğunu söyledi.

Sainz: ‘’Hatalarımı telafi edebilecek kadar hızlıydım’’

Yarışı hakkında konuşan Sainz, şu ifadeleri kullandı: ‘’Her şeyi hesaba kattığımızda, özellikle 11. başladığımızı da düşünürsek bu sonuçla mutluyum. ‘’

‘’Islak zeminde aracı ilk defa sürdüm bu yüzden birçok şey öğrenmem gerekti. Ancak bu sefer risk almayı tercih ettim, Bahreyn’de daha temkinli sürmüştüm, bu birkaç sıra kazanmamı sağladı 7 veya 8. sıraya yükseldim.’’

‘’Sonrasında ise ritim yakalamakta zorlandım. Bir sürü fren ayarı denedim, her frenleme noktası için doğru ayarı  bulmaya ve her viraj için pedaldaki hissiyatı yakalamaya çalıştım. Bunları denerken de birkaç virajı kaçırdım ve bu bana bolca zaman kaybettirdi.''

''Yine de, o kadar hızlıydım ki bu hatalarla kaybettiğim zamanı telafi edebildim. Yani, hata yapıp vakit kaybediyordum ama sonrasında fazla zorladığım için bu zamanı geri de kazanıyordum.’’

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari ile ikinci yarışına çıkan Sainz, İtalyan ekibe yavaş yavaş alışmaya başladığını belirtti. Konu hakkında konuşan İspanyol pilot, ‘’Ekibe gayet güzelce alışmaya başlıyorum. Bence çok hızlı olduğum ufak anlar oluyor. Bir virajı çok iyi aldığımda ya da çok iyi bir tur attığımda, neredeyse o seviyede oluyorum, neredeyse sınırda oluyorum.’’

‘’Bence artık bunu istikrarlı bir şekilde yapabilmem ve değişen koşullara tepki gösterebilmem gerek. Rüzgarın yönü, pistteki koşullar, lastikler ve başka şeyler değişince bu farklılıklara tepki gösterebilmem gerek.''

‘’Örnek olarak bugünü verebilirim, ıslak zeminde aracı sürdüğüm ilk gündü ve aracın ıslak koşullara nasıl tepki göstereceği hakkında herhangi bir fikrim yoktu. Risk alıp, fazlasıyla zorladım.''

''Bana radyodan en hızlı araçlardan biri olduğumu söylediler ancak aynı zamanda hatalar da yapıyordum. Yani ıslak havada bir antrenman seansı gibiydi, eğlenceliydi ama aynı zamanda sinir bozucuydu da.’’ dedi.

İspanyol pilot, McLaren ve Ferrari’nin farklı güçlü yanları olduğunu ve bu özelliklerin birbirlerini eşitlediğini belirtti.

‘’Pistte oldukça eşit durumdayız ve bulunduğumuz durumlar birbirlerine benziyor. Ben ve Daniel, takımda daha tecrübeli takım arkadaşlarımıza yetişmeye çalışıyoruz.’’

‘’Araçların güçlü yönleri farklı. McLaren, düzlüklerde çok hızlı. [Ben ve Charles] Düzlükteyken ve bizde DRS varken, Lando önümüzde kalması inanılmazdı.’’

‘’Biz yavaş virajlarda hızlıyız, onlar hızlı virajlarda hızlı yani ortada bir denge var. Piste göre bu denge değişecek. Sadece, keşke arkada biraz daha gücümüz olsaydı.’’

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Ricciardo, Imola’daki yarış performansını "yeterli" bulmuyor

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Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Can Çarpıcı

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