Sainz: "Yarın Max ile iyi bir mücadele vereceğiz"

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Carlos Sainz, Kanada GP öncesi Q3'e çıkan tek Ferrari pilotu oldu. Takım arkadaşı Charles Leclerc, güç ünitesi değiştirdiği için grid cezası aldı ve bu yüzden Q2'de zaman kaydetmedi.

Sainz, Q3'teki son zaman turunda ilk sektörde en hızlı zamanı yaptı ancak turunu pole sahibi Max Verstappen'den 0.7 saniye geride tamamladı ve üçüncü oldu.

Sainz, yarışta yeniden mücadelede yer almayı hedeflediklerini ve aracın oldukça iyi hissettirdiğini söyledi.

İspanyol pilot, "Özellikle pist kururken ıslak zemin lastiklerinde diğerleri zamanlarını geliştirmiş gibiydi ve ben birkaç ondalık öndeydim."

"Son turumda ilk sektörde en hızlı zamanı yaparak geliyordum ve sonra Max'a biraz zaman kaybettiğimi biliyordum. Son virajı çok hızlı geçmeyi denedim ama işe yaramadı ve bana yarım saniyeye mal oldu."

"Yine de pole almayı denedim ve o hatam yüzünden üçüncü oldum. Fakat yarın için iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum. Bence ön tarafta Max ile iyi bir mücadele vereceğiz. Fernando ile de ne yapacağımızı göreceğiz çünkü tüm hafta sonu çok hızlıydı." dedi.

Sainz daha sonra şunları ekledi: "Gittiğimiz her yerde çok fazla tifosi var. Fakat Kanada'da bir nedenden dolayı bizi görmeye gelen daha da fazla tifosi var. Yarın iyi bir yarış çıkarmayı deneyeceğim. Galibiyet için yarışıp yarışamayacağımızı göreceğiz."