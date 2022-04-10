Sainz: "Hata için sadece kendimi suçlayabilirim"

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Ferrari pilotu Carlos Sainz için işler, cumartesi günkü sıralama turlarının son bölümünde ters gitmeye başladı.

Aslında o noktaya kadar güçlü bir hafta sonu geçiren Sainz, sıralama turlarının son bölümünde hem kırmızı bayraktan hem de araçtaki ateşleme problemlerinden ötürü temiz bir tur atamadı.

Yarışa dokuzuncu başlayan Sainz, ilk turda 13. sıraya kadar geriledi ve daha sonra pozisyon savaşı verirken spin atıp çakıl havuzuna gömüldü.

Seansın ardından konuşan Sainz, kötü startın direksiyondaki değişimden kaynaklandığını fakat yarışına son veren olay için suçlanabilecek tek kişinin kendisi olduğunu belirtti.

İspanyol pilot, yarıştan sonra şöyle dedi: "Bu, bir sürücü hatası olduğu için kendime karşı sert olmam gerekiyor."

"Bu lastikleri hâlâ yeni yeni tanıyoruz ve bu hafta sonu sert lastikle attığımız ilk turlar her zaman çok zordu. Ne zaman zorlayacağımı, ne zaman zorlamayacağımı anlayamıyordum."

"Çıkarılacak sonuç basit: Bu kadar zorlamamam, biraz daha sabırlı olmam gerekiyordu. Fakat aynı zamanda takım olarak da mükemmel değildik. Pek çok sorun yaşadık, Örneğin anti-stall (motorun stop etmesini engelleyen sistem) ve sıralama turlarındaki problemler, ki bunlar omuzlarınızdaki baskıyı artırıyor."

Starttan önce direksiyonun değişmesiyle ilgili Sainz, "Dün olduğu gibi bazı tuşlar çalışmıyordu. Direksiyonu starttan hemen önce, yani yarışın başlamasına birkaç dakika kala değiştirmek zorunda kaldık."

"Bu, ikinci direksiyonun iyi şekilde ayarlanmadığı anlamına geliyordu ve direksiyondaki tork haritası ayarı yanlıştı."

"Maalesef bundan ötürü anti-stall devreye girdi. Sert lastiklerle geriye düştük ve sonra yükselmeye çalışmanın telaşıyla hata yaptım." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images