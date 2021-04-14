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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Hamilton en iyilerden birisi"

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Carlos Sainz, Lewis Hamilton'un bazı sezonlarda “rekabetten yoksun” olmasına rağmen bir Formula 1 sürücüsünün sahip olmak isteyeceği tüm niteliklere sahip olduğunu söyledi.

Sainz: "Hamilton en iyilerden birisi"

2021 Bahreyn Grand Prix'sini de kazanan Hamilton, 2007'de Formula 1'e ilk geldiğinden beri sezon başına en az bir yarış kazanma serisini devam ettirdi.

İngiliz pilot aynı zamanda Formula 1'de en çok galibiyet ve en çok pole pozisyonu rekorunu elinde tutuyor ve yedi dünya şampiyonluğuyla Michael Schumacher ile birlikte tüm zamanların en iyileri listesinde üst sırada yer alıyor.

Ancak, tüm övgülere ve devam eden başarılara rağmen Hamilton, genellikle araç mı sürücü mü tartışmasının ana odağı oluyor ve sporu, şimdiye kadarki en büyük sürücü olarak bırakıp bırakmayacağına dair argümanlar sonsuza dek tartışılacak gibi gözüküyor.

Yeni Ferrari pilotu Sainz'a, Hamilton hakkındaki görüşleri soruldu.

Sainz, Corriere della Sera ile yaptığı röportajda yanıt olarak şunları söyledi: "Bir sürücünün sahip olmak isteyeceği tüm niteliklere sahip."

"Zayıf yönü yok, bunu pistte görüyorum. Belki bazı sezonlarda rekabetten yoksundu, en fazla bir ya da iki rakibi yenmek zorunda kaldı."

“Ancak herkesi aynı araca koyarsak, Lewis en iyilerden biri olurdu. Muhtemelen, en iyisi bile olurdu.”

Sainz, yeterli rakibi olmamasına rağmen Hamilton'un yeteneğinin hayranı olsa da, Ferrari'deki yeni takım arkadaşı Charles Leclerc'e de çok saygı duyuyor.

Leclerc'i bu kadar özel yapan şeyin ne olduğu sorulduğunda, şu şekilde cevap verdi: “Geçmişi. Arkadaşı olan Jules Bianchi'yi ve babasını kaybetti. Çok zor olayların üstesinden gelerek daha da güçlendi."

“Bu yüzden ona hayranlık duyuyorum. Tüm kariyerini takip ettim.”

Sainz ve Leclerc, Ferrari'nin Formula 1'deki en genç sürücü ikilisini oluşturuyor ancak İspanyol pilot, hem kendisinin hem de Leclerc'in, Scuderia'yı tekrar ön sıralara geri getirme potansiyeline sahip olduğunu da hatırlattı.

“Bazı insanlar Ferrari için çok genç olduğumuzu düşünüyor ancak 26 yaşındayım ve F1'deki yedinci sezonumdayım.” dedi.

“Bu takımın tekrar yarış kazanan bir pozisyona geri dönmesine yardımcı olacak yeteneğe sahibim. Charles'ın değeri zaten biliniyor, bunu kanıtladı."

“Maranello'da çok sıkı çalışıyoruz, her zaman mühendisler ve mekaniklerle simülatördeyiz. İki genç sürücü büyük bir enerji getiriyor. Heyecanlıyız ve kazanmak istiyoruz.”

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Seri Formula 1
Editör Selin Elif Köse

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