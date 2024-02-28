Sainz: "Hamilton'ın yerinde olsam, ben de aynısını yapardım"

Ferrari'nin Charles Leclerc ile anlaşma yenilemesinin ardından sene sonunda anlaşması bitecek olan Sainz'la da anlaşmasının yenilenmesi bekleniyordu ancak Ferrari, 2025 ve sonrası için Hamilton'la anlaşarak büyük bir sürpriz yaptı.

Bunun sonucunda Sainz, 2025 için yeni bir takımla anlaşma zorunda kalacak. Sainz'ın adı Mercedes ve Sauber gibi birçok takımla anılıyor ancak henüz ciddi bir ilerleme olmadı.

Sainz F1'de yeni bir takım aramak zorunda kaldı ve 2025 için Mercedes ve Stake de dahil olmak üzere çeşitli projelerle ilişkilendirildi, ikincisi iki yıl içinde Audi olacak.

Bahreyn GP öncesinde Çarşamba günü gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Sainz, "Benim açımdan tabii ki kimseye kırgın değilim, spor böyle işliyor."

"Lewis'e, elde ettiği başarıya ve Ferrari'ye katılma kararına büyük saygı duyuyorum, onun yerinde olsam ben de aynısını yapardım."

"Bence Ferrari harika bir takım ve kariyerinizin ikinci yarısına doğru ya da sonunda, şu anda nerede olduğunu bilmiyorum, sadece kendisi biliyor ama kesinlikle parçası olmak isteyeceğiniz bir takım."

"Fred gibi tanıdığı, iyi bir ilişkisi olduğu ve güvendiği biri olsa bile bunu tamamen anlıyorum. Ferrari'ye gitmek hiç de zor değil."

"Benim açımdan, dediğim gibi kırgınlık yok ve [ben] geleceğime, bir sonraki adımda nereye gideceğime odaklanıyorum. Bu arada, bu takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." dedi.