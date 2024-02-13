Sainz: "Hamilton'ın Ferrari ile anlaşması, benim için de sürpriz oldu"
Carlos Sainz, Ferrari'nin 2024 için Lewis Hamilton'la anlaşmasının kendisini şaşırttığını kabul ediyor.
Ferrari, sürpriz şekilde 2025 için Carlos Sainz'ın yerine Lewis Hamilton'la anlaşmış ve herkesi şaşırtmıştı.
Uzun zaman sonra ilk kez basın karşısına çıkan Sainz, kararın kendisi için sürpriz olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Sanırım Formula 1 dünyasındaki herkes gibi ben de bu haber karşısında biraz şaşırdım."
"Sanırım herkes olanlara biraz şaşırdı. Şahsen, haberleri herkesten biraz daha önce öğrendiğimi açıkça anlayabilirsiniz."
"Ancak düşünmek, hazırlanmak ve aracın lansmanına, sezonun ilk yarışına hazırlanmak için birkaç haftam olduğu da doğru."
"Yani bu size sindirmek, kendi sonuçlarınızı çıkarmak ve önünüzdeki 2024 sezonuna odaklanmak için biraz zaman tanıyor."
"Ancak bunun tüm Formula 1 dünyası için biraz sürpriz olduğu gerçeği yeni bir şey değil ve açıkçası benim için de öyleydi."
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Sainz, geleceği için acelesi olmadığını da açıkça belirtiyor.
"Her ne kadar geleceğimi ilk yarıştan önce netleştirmek istediğimi söylesem de, tahmin edebileceğiniz gibi bu senaryoda işler biraz değişti."
"Bu yüzden muhtemelen daha uzun bir süreç olacağını düşünüyorum. Önümde muhtemelen kariyerimin en önemli üç ya da dört yılı olacak. Doğru zamanda doğru yerde olduğumdan emin olmak istiyorum."
"Kendim için bir sonraki hedefi belirlediğimden emin olmak istiyorum."
"Bu yüzden düşünmek için vakit ayıracağım, tüm seçenekleri dinleyeceğim, tüm seçeneklere göz atacağım, böylece karar verdiğimde kendime yeterince zaman tanıdığım için rahat hissedebileceğim."
"Bununla ilgilenecek iyi bir menajerlik ekibim de var. Dolayısıyla bu yıl tüm odağım yarışlar olacak."
"Sezona olabildiğince güçlü şekilde başlayacağım ve tüm çabamı hızlı olmak için harcayacağım. Diğer şeyler zaman geçtikçe kendiliğinden çözülecek."
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