Sainz: "Hamilton'ın benden daha iyi bir seçenek olduğuna inanmıyorum"
Carlos Sainz, Lewis Hamilton'ın kendisinden daha iyi bir seçenek olmadığını ve eğer böyle bir zihniyete sahip olmasaydı Formula 1 pilotu olamayacağını söyledi.
Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Hamilton, 2024 sezonu öncesinde açıklanan bir kararla sezon sonunda Ferrari'ye geçeceğini doğruladı.
Yedi kez dünya şampiyonu, 2025'te mevcut Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın yerini alacak.
Halihazırda birkaç takımdan teklif alan Sainz'ın ise 2025 ve sonrası için nasıl bir karara varacağı henüz belli değil. Sainz bu önemli kararı vermek için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor.
Geçtiğimiz hafta sonu Sainz'a, yerine gelecek Lewis Hamilton'ın kendisinden daha iyi olup olmadığı soruldu.
İspanyol pilot, buna şu şekilde cevap verdi: "Bence hayır, buna kesinlikle inanmıyorum."
"Ama gridde geri kalan tüm pilotlara bunu sorsanız, onlar da kendileri için aynı şeyi söylerler."
"Herhangi bir takım için en iyi seçenek olduğuma inanıyorum, eğer böylesine rekabetçi bir zihniyete sahip olmasaydım Formula 1 pilotu olamazdım."
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