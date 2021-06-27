Sainz: "Hamilton'ın ardında geçirdiğim 15 tur, beşinciliğe mâl oldu"

İspanyol pilot, orta lastikle başladığı yarışta güçlü bir ilk bölüm geçirdi ve rakiplerine kıyasla bu bölümü uzattı.

Pitten altıncı sırada çıkan Sainz, piste döndüğünde kendisine tur bindiren Lewis Hamilton'ın hemen ardındaydı.

Hamilton lastiklerinde zorluk yaşıyordu ve Sainz, yeni lastiklerle İngiliz pilottan daha hızlıydı. Ancak bir türlü öne geçemedi.

Bir noktada Hamilton'dan turunu geri alsa da, ön taraftaki Lando Norris'i yakalaması mümkün olmadı.

12. sıradan altıncı sıraya çıkan Sainz şöyle konuştu: "Lando'yu geçmeye çalıştık fakat pitlerden Hamilton'ın hemen önünde çıktım ve geçmesine izin vermek zorundaydım. 15 tur boyunca onun arkasında kalmak ve onu geçmeye çalışmak, ön lastiklere zarar verdi. Durum açıkça çok zordu."

"Turu geri almak çok önemliydi. Lando'yu yakalamak için çok fazla tempoya sahiptik ve geçip geçemeyeceğimizi bilmeden Hamilton'ın arkasında attığımız bu 15 tur ön lastiklerin mahvolmasına yol açtı ve bu da bana Lando'yu geçme şansına mal oldu. Bu üzücü bir şey çünkü bugün 12. sıradan beşinci sıraya kadar yükselecek tempomuz vardı."

"Yarış tempomuz iyiydi, böyle bir pistte ön lastiklerin zorlanmadığını gördük fakat Hamilton'ın arkasında ön lastiklerde çok fazla zorlandım. Temiz havaya çıktığımızda ise neredeyse Perez kadar hızlıydık. Bugün tempomuz güçlüydü ve çok mutluyum."

Performansında memnun olup olmadığı sorusuna Sainz, "Evet, çok mutluyum, ofiste iyi bir gün diyebilirim. Orta lastiklerle iyi bir ilk bölüm arttık. Hemen hemen tüm orta grubu gerçekten iyi bir tempo ile geride bıraktık."

"Yeni sert lastiklere geçtiğimde önümde Lando vardı ve önüm açıkken onu yakalayabileceğimi biliyordum. Fakat dediğim gibi kendimi bir anda Lewis'in ardında buldum. Onu takip edip Lando'yu yakalayıp yakalayamayacağımı anlamak için beş ila 10 tur geçirdim. Sonra Lewis'in lastiklerinde sorun yaşadığını fark ettim, çok daha hızlıydım ve turumu geri almam gerekti. Fakat öne geçtiğimde, Lando'yu yakalamak için artık çok geçti."

"Bu bize iyi bir savaşa mâl oldu. Son beş turda Lando'yu yakalamak çok keyifli olurdu. Sinir bozucu çünkü en zor kısmı yapmıştım yani tüm orta grubu geçmiştim. Lando'yu yakalamak için yeni set sert lastiklere geçmiştim ve aniden Lewis'in ardında 15 tur geçirdim. Ön lastikler bitti. Bana yol verip vermeyeceğini görmek için DRS'sine girmeye çalıştım. Sonunda bunu yaptık, Mercedes'in her zaman yaptığı gibi centilmence davrandılar ve bana yol verdiler, ancak artık çok geçti." ifadelerini kullandı.

Ancak Sainz olumlu noktalara bakıyor ve yarış temposundan memnun görünüyor.

"Bence güçlü bir geri dönüş yaptık. Bugün yarış hızı anlamında bence orta grubun en önündeydik. Hatta bazen Perez kadar güçlüydük. Bence bugün takım için çok olumlu bir gündü. McLaren ve Lando'dan bu son iki puanı alamamak talihsizlikti."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images