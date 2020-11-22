Sainz: "Hamilton'ı yenebilecek çok az sürücü var"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2014'ten bu yana altı dünya şampiyonluğu ve çok sayıda yarış kazanmayı başardı.

Mercedes şu anda gridin en iyi aracına sahip ve bu aracın Hamilton'ın şampiyonluklarına yardımcı olduğu biliniyor. Fakat Hamilton, takım arkadaşı Valtteri Bottas ve diğer pilotlarla girdiği mücadelelerin çoğunu kazanmayı başardı.

Türkiye'deki zorlu şartlarda galibiyete ulaşarak yeteneğini bir kez daha gösteren Hamilton'a bir övgü de Carlos Sainz'dan geldi.

Gelecek yıl Ferrari'ye katılacak olan İspanyol pilot, "Gridin yüzde 90'ının Mercedes aracıyla yarışlar kazanacağı konusunda Max Verstappen'e katılıyorum."

"Fakat gridin %90'ını Mercedes aracıyla Lewis Hamilton'a karşı yarıştırırsanız, sizi temin ederim çok azı 20 yarışlık bir sezonda onu yenebilir."

"Hamilton en iyi aracı sürüyor ama aynı zamanda uzun zamandır en iyi sürücülerden biri." dedi.

Son iki sezonda McLaren'da yarışan eski Renault ve Toro Rosso sürücüsü Sainz, gelecek yıl Ferrari'de Charles Leclerc'e karşı yarışacak.