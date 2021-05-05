Sainz, Hamilton'a hayran kaldı: "En hızlı araca sahip olmadan da kazanıyor"

36 yaşındaki Lewis Hamilton, 2021 Formula 1 gridinde Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso'dan sonra en yaşlı üçüncü isim ancak form seviyesini her geçen yıl artırıyor ve bu yıl da yine çok güçlü görünüyor.

Son yedi yılda altı şampiyonluk kazanan Hamilton, bu yıl sekizinci şampiyonluğu için Red Bull pilotu Max Verstappen'le kıyasıya bir rekabete girmiş durumda.

Başlangıçta genel olarak Red Bull'un daha iyi bir araca sahip olduğu yorumları vardı ve Bahreyn'de tüm hafta hafta sonunu Max Verstappen domine etse de kazanan Hamilton'dı.

İngiliz pilot, Imola'da pole pozisyonunu kazandı ve Portekiz GP'de yine kusursuz bir performans ortaya koyarak galibiyete uzanan taraf olmayı başardı.

Şu anda Red Bull pilotu Verstappen'le lider Hamilton arasında 8 puan fark var ve İngiliz pilotun güçlü performansı, Carlos Sainz'dan övgü aldı.

Sainz kişisel sponsoru Estrella Galicia 0,0'ın sponsorluk etkinliğinde, "Aslında o kadar da analiz yapmadım ama şu anda sporda gerçekten iyi giden birisi varsa o da Mercedes'ten Hamilton'dır."

"Doğruyu söylemek gerekirse Lewis'in, Max ve Valtteri'yi bu kadar rahat geçebilmesi beni çok şaşırttı. Çünkü Formula 1'de onun yaptığı gibi geçiş yapabilmek için ya çok daha hızlı gitmeniz ya da özel bir şey yapmanız gerekiyor."

"Bu yüzden şu anda Red Bull'dan daha hızlı olmayan Mercedes'iyle çok yüksek bir seviyede gittiğini düşünüyorum."

"Bu şekilde yarışmak kolay değil. Yarışta bu denli hızlı gidebilmesi gerçekte şaşırtıcı. Ona ve yeteneğine büyük hayranlık ve saygı duyuyorum." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images