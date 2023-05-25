Sainz, Hamilton söylentileri hakkında: "Yılın bu döneminde bu tür şeyler hep olur"

19-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Emilia Romagna Grand Prix'si, bölgede yaşanan sel felaketi sebebiyle iptal edildi.

Bölgeye yalnızca bir saat uzaklıkta yaşayan Ferrari pilotu Sainz, evinin olduğu bölgede her şeyin yolunda olduğunu ancak Imola'da büyük bir kaos yaşandığını açıkladı.

Sainz, "Çarşamba günü piste gitmeye hazırdım, yarışın aniden iptal olması sürpriz oldu ama kesinlikle İtalya'daki selden etkilenen herkes için yapılması gereken şey buydu."

"Ben sadece bir saat uzaklıkta yaşıyorum ve evimde her şey normaldi. Ama bir saat ötede, son birkaç gündür çok büyük bir kaos yaşandığını söyleyebilirim."

"Ne yazık ki hafta sonu planlarımı biraz doğaçlama yapmak zorunda kaldım. Pazartesi günü oldukça erken bir saatte Monako'ya vardım. Burada hazırlık ve antrenman yaptım." dedi.

Geçtiğimiz sezonun başlangıcının favorisi olan Ferrari, ancak sezon ilerledikçe geriye düştü ve 2023 sezonunda umduğunu bulamadı. İtalyan takım, Aston Martin'in büyük bir sıçrama yapmasıyla ve şu ana kadarki beş yarışın ikisinde yarıştan çekilmek zorunda kalmalarıyla Takımlar Şampiyonası'nda Mercedes'in arkasında dördüncü sırada yer alıyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

2022'de oldukça zor bir sezon geçiren ve sezon boyunca yalnızca bir galibiyet elde eden Mercedes'in dezavantajı ise bu sezonda da devam ediyor.

Mercedes'in bu konumda olması, sekizinci Dünya Şampiyonluğu'nu kovalayan ancak iki yıldır rekabetçi bir araca sahip olmayan Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçeceği söylentilerine yol açtı.

Bu söylentiler üzerine Ferrari takım patronu Fred Vasseur ile konuşup konuşmadığı sorulduğunda Sainz, şu yanıtı verdi: "Dürüst olmak gerekirse hayır, çünkü buna gerek duymadım."

"Yılın bu döneminde bu tür şeyler hep olur, 'aptal sezonu' dönemi başladı."

"Bir buçuk hafta önce Audi'ye gidiyordum, bir hafta önce Charles [Leclerc] Mercedes'e gidiyordu; şimdi ise Lewis Ferrari'ye geliyor. Yılın bu zamanı geldiğinde bunlar olur ve ben de bunu bilecek kadar uzun süredir, sekiz yıldan fazla bir süredir F1'deyim." dedi.

İspanyol pilot, söylentileri görmezden gelerek Monako'ya odaklanmak istediğini ekledi: "Şimdi Monako hafta sonuma odaklanmayı tercih ediyorum ve başkalarının ne söylediğini ya da ne yaptığını umursamayıp kendime odaklanıyorum."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, arrives on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Monako geçmişte bizim için her zaman iyi olmuştur. Geçen yıl çok güçlüydük; 2021'de ise nispeten zayıf bir araçla, pole pozisyonu için savaşmayı başardık. Bu yüzden iyi bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum."

"Ama aynı zamanda Red Bull'un da gittiğimiz her yerde favori olduğunu düşünüyorum çünkü hiçbir zayıflıkları yok. Kesinlikle yenilmesi gereken takım onlar olacak."

"Ama artık araçla daha uyumlu hissediyorum ve aracın neye ihtiyacı olduğunu biliyorum."

"Sanırım bu yıl yaşadığımız şey, gerçekten bir his eksikliği ya da buna benzer bir şeyden ziyade aracın öngörülemez oluşu."

"Bir seansta iyiyiz ancak bir sonraki seansta nedense bir şeyler ters gidiyor, rüzgar artıyor, pist sıcaklığı yükseliyor ve bir anda performansınız düşüyor. Bu bizi yarış gününde taze ve yumuşak lastiklerden, düşük yakıttan çok daha fazla etkiliyor ve bu anlamaya çalıştığımız bir şey."

"Ancak bu yıl ilk antrenman seansından bu yana her hafta sonu araçta iyi hissediyorum ve bu iyi bir adım. Tabii ki aracın geçen yılki kadar rekabetçi olmaması üzücü."