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Formula 1

Sainz: "Hamilton, performansıyla büyük bir takdiri hak ediyor"

Carlos Sainz, Ferrari’deki koltuğunu devralan Lewis Hamilton’un performansındaki yükselişi övdü.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

2025 sezonunda zor bir dönem geçiren Lewis Hamilton, 2026'da özellikle yeni teknik düzenlemelerin de etkisiyle performansını yükseltmeyi başardı. 

Hamilton, Montreal ve Monako'da ikinci olarak podyuma çıkarken, Barselona Grand Prix'sindeki zaferiyle yükselişini taçlandırdı. 

Bu gelişimi değerlendiren Williams pilotu Carlos Sainz, Formula 1’de performansın büyük ölçüde araç ve sürüş stili uyumuna bağlı olduğunu vurguladı.

Sainz, "Barselona'da olanlar, bu sporda hiçbir gizli formül olmadığını gösteriyor. F1'de çok yüksek bir yetenek seviyesi var ama sürüş stilleri farklı karakterlere sahip."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Bazı araçlar bir pilotun stiline uyum sağlarken, bazıları sağlamaz. Asıl beceri, size verilen herhangi bir F1 aracına adapte olabilmek ve onu limitinde kullanabilmektir."

"2022’de Ferrari'ye katıldığımda aracın bana çok uymadığını hissetmiştim. Ancak zamanla adapte oldum ve 2023-2024'te çok yüksek seviyede performans gösterdim."

"Bu durum kariyerinizi tamamen belirleyebilir. Bir takıma girersiniz ve araç size uymaz, üç yıl boyunca uyum sağlayamazsınız ve insanlar sizi yetersiz sanabilir. Sonra başka bir takıma geçersiniz ve araç size mükemmel uyum sağlar, bir anda çok farklı görünürsünüz."

"Hamilton, geçen yıldan bu yıla durumu tersine çevirdiği için büyük bir takdiri hak ediyor."

"Elbette yeni düzenlemelerden de faydalandı. Eğer geçen yılki araçla üç yıl daha devam etseydi, bu sezon gördüğümüz Lewis Hamilton'ı muhtemelen görmezdik." şeklinde konuştu. 

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