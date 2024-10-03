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Formula 1

Sainz: "Hamilton kariyerini Ferrari'de bitirmek istemeseydi, takım sözleşmemi yenilerdi"

Carlos Sainz, F1 2025 için Lewis Hamilton lehine koltuğunu kaybetmesine rağmen Ferrari'den iyi şartlarda ayrıldığını vurguladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Sainz ve Ferrari arasındaki ortaklığın geçtiğimiz kış yenilenmesi muhtemel görünürken, İtalyan takım şubat ayında 2025 için Lewis Hamilton ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sainz'ın da önümüzdeki sezon Williams'a geçeceği kısa süre önce duyuruldu.

İspanyol pilot, bu ayrılığın Ferrari ile arasındaki ilişkiyi bozmadığının altını çizdi. 

İspanya'da yayın yapan AS'ye verdiği demeçte Sainz, "Ferrari hakkında kötü bir düşüncem yok."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"Onların da benim için kötü bir şey söyleyeceklerini sanmıyorum. Aramızdaki ortaklık birbirimizden memnun olmadığımız için sona ermedi." 

"Eğer Hamilton kariyerini Ferrari'de bitirmek istemeseydi, takım ile sözleşmem yenilenirdi."

"Ama yedi kez dünya şampiyonu olmuş birine hayır diyemezsiniz, bunu çok iyi anlıyorum." dedi.

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Zeynep Taş
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