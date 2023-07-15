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Sainz: "Hamilton ile takım arkadaşı olmak isterdim"

Carlos Sainz, Lewis Hamilton ile takım arkadaşı olmanın kariyeri için iyi bir şey olabileceğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

F1 2023 sezonunun başlarındaki söylentiler doğru çıksaydı Sainz, gelecek sezondan itibaren Ferrari'de Hamilton'ın takım arkadaşı olabilirdi.

Ancak söylentiler gerçeğe dönüşmedi ve Hamilton'ın uzun zamandır beklenen sözleşme uzatmasının  imzalanması ve pilotun Mercedes'te kalması bekleniyor.

Sainz daha önce Toro Rosso'da Verstappen ile takım arkadaşı olmuş olsa da, İspanyol pilot kariyeri boyunca Hamilton ile hiçbir zaman takım arkadaşı olamadı.

Bu yüzden, eğer bir fırsat çıkarsa bunu değiştirme şansını değerlendireceğini ve Hamilton gibi 'Formula 1'in gördüğü en iyi pilotla' birlikte çalışarak daha iyi bir pilot olacağını düşünüyor.

Sainz, The Express'e verdiği demeçte, "Max'in takım arkadaşıydım, bu yüzden onunla iyi anlaşacağımı ve iyi bir ilişkimiz olacağını biliyorum."

"Lewis ile hiç takım arkadaşı olmadım ama sanırım yedi kez Dünya Şampiyonu olan biriyle takım arkadaşı olmak kariyeriniz için iyi olurdu ve kesinlikle bir şeyler öğrenirdiniz."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Sadece farklı bir şey denemek için Lewis'i takım arkadaşı olarak isterdim. Ama dürüst olmak gerekirse, takım arkadaşımın kim olduğu umrumda değil; kim olursa olsun onu kucaklayacağım." dedi.

Sainz, Hamilton'ın ev yarışı olan 2022 Britanya GP zaferini 'hayatının ve kariyerinin en güzel anı' olarak tanımlıyor ve şimdi gözünü F1 takviminde Ferrari ile kazanmak istediği başka yarışlara dikmiş durumda.

Sainz, "Ferrari ile bir sonraki kazanmak istediğim yerler Monza, İspanya ve Monaco." dedi.

Ferrari, 2023 sezonunda şimdiye kadar umduğunu bulamayan takımlardan biri oldu. Takım, sezon başında şampiyonluk için mücadele etmeyi planlıyordu ama Red Bull'un performansına bakıldığında artık bu gerçekçi bir hedef değil. 

Red Bull bu sezon şimdiye kadar 10 yarışın tamamını kazandı ve Verstappen bu galibiyetlerin sekizini elde etti. Milton Keynes merkezli ekip, Takımlar ve Pilotlar Şampiyonluğu kazanmaya doğru ilerliyor. . 

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