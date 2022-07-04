Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Ricciardo: "Yeterince hızlı değildik" Sonraki / Domenicali, Britanya GP’deki iklim krizi protestocularını sert şekilde eleştirdi
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Sainz: "Halo, pazar günü iki kişinin hayatını kurtardı"

Carlos Sainz, Zhou Guanyu ve Roy Nissany'nin Silverstone'daki korkunç kazalardan kurtulmalarının F1'in sürekli artan güvenliğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

Ekleyen:
Sainz: "Halo, pazar günü iki kişinin hayatını kurtardı"
Haberi dinle

Nissany, pazar günü gerçekleştirilen Formula 2 ana yarışında Dennis Hauger'in aracına çarptı ve Hauger'in, pistin dışına uçmasına sebep oldu.

Havaya uçan Norveçli, Nissany'nin üzerine düştü ve DAMS pilotunu halo korudu.

Saatler sonra Formula 1 yarışının ilk turunda ise Zhou takla attı ve halo bir kez daha hayat kurtarmış oldu.

Zhou'nun aracı, ters dönmüş bir şekilde asfalttan çakıllara kadar kıvılcımlar saçarak sürüklendi ve lastik bariyerlerin üzerinden yuvarlanarak çitlere takıldığında durabildi.

Çinli pilot, olay yerine gelen tıbbi ekip tarafından araçtan çıkartıldı ve kontrollerinin yapılması için tıbbi merkeze götürüldü.

Zhou, mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu.

Sainz, bunun, 2018'de spora halo'yu tanıtan FIA ve sürekli olarak güvenliği artırma çabaları sayesinde olduğunu belirtti.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Britanya GP yarış kazananı, yarış bitene kadar kazanın tekrarını izlemekten kaçındığını ve pazar günü sadece bir değil, iki hayatı kurtardığı için FIA'nın övgüyü hak ettiğini söyledi.

Sainz, "Kazaya bakmama kararı aldım."

"Kırmızı bayrak çıktığında büyük bir kaza olduğunu anladım fakat TV'ye bakmadım."

"Zhou'nun ciddi bir problem olmadan araçtan çıktığını görmekten son derece mutlu oldum. Sonrasında kazayı gördüğümde şoka girdim."

"Kazadan çıktığını görmek inanılmazdı. Bundan çıkabilmek inanılmaz."

"Bazen FIA'yı eleştiriyoruz ama bu durumlarda, ettikleri yardımlar için onları takdir etmek gerekiyor."

"F2'deki kazayı da gördünüz, bugün halo iki hayat kurtardı ve güvenlik konusunda yaptıkları muhteşem çalışmalar için onları takdir etmeliyiz."

"300 km/s üzerinde mücadele ettiğimiz bir çağda Formula 1'de yarışıyor olmaktan çok mutluyum. Yüksek hızda, dönerken ve pozisyon için savaşırken ne kadar hızlı gittiğimizi tahmin edemezsiniz. Bunu, güvenli bir şekilde veya bir güvenlik penceresi içinde yapabileceğimizi biliyoruz."

“Bu yüzden onlara teşekkür ederim çünkü bunu yapmak harika hissettiriyor. Bu sporu bu yüzden seviyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "Yeterince hızlı değildik"
Önceki haber

Ricciardo: "Yeterince hızlı değildik"
Sonraki haber

Domenicali, Britanya GP’deki iklim krizi protestocularını sert şekilde eleştirdi

Domenicali, Britanya GP’deki iklim krizi protestocularını sert şekilde eleştirdi
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Villeneuve: "Leclerc, Britanya GP'de birinci pilotmuş gibi davrandı ama öyle değil" Britanya GP
Formula 1

Villeneuve: "Leclerc, Britanya GP'de birinci pilotmuş gibi davrandı ama öyle değil"

Takımlar, FIA'nın dalgalanmaya olan müdahalesini bu hafta görüşecekler Britanya GP
Formula 1

Takımlar, FIA'nın dalgalanmaya olan müdahalesini bu hafta görüşecekler

Horner, Mercedes'in gelecek yarışlardaki performansı hakkında tahminde bulundu Britanya GP
Formula 1

Horner, Mercedes'in gelecek yarışlardaki performansı hakkında tahminde bulundu

Son Haberler

Vettel: "Son turlarda Mick'in Verstappen'i geçmesi için tezahürat yaptım!"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Son turlarda Mick'in Verstappen'i geçmesi için tezahürat yaptım!"

F1 2026: Daha küçük ve hafif araçlar, 5 vites ve yeni bir elektrik motoru?
Formula 1 Formula 1

F1 2026: Daha küçük ve hafif araçlar, 5 vites ve yeni bir elektrik motoru?

Villeneuve: "Leclerc, Britanya GP'de birinci pilotmuş gibi davrandı ama öyle değil"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Leclerc, Britanya GP'de birinci pilotmuş gibi davrandı ama öyle değil"

Takımlar, FIA'nın dalgalanmaya olan müdahalesini bu hafta görüşecekler
Formula 1 Formula 1

Takımlar, FIA'nın dalgalanmaya olan müdahalesini bu hafta görüşecekler

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.