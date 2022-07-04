Sainz: "Halo, pazar günü iki kişinin hayatını kurtardı"

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Nissany, pazar günü gerçekleştirilen Formula 2 ana yarışında Dennis Hauger'in aracına çarptı ve Hauger'in, pistin dışına uçmasına sebep oldu.

Havaya uçan Norveçli, Nissany'nin üzerine düştü ve DAMS pilotunu halo korudu.

Saatler sonra Formula 1 yarışının ilk turunda ise Zhou takla attı ve halo bir kez daha hayat kurtarmış oldu.

Zhou'nun aracı, ters dönmüş bir şekilde asfalttan çakıllara kadar kıvılcımlar saçarak sürüklendi ve lastik bariyerlerin üzerinden yuvarlanarak çitlere takıldığında durabildi.

Çinli pilot, olay yerine gelen tıbbi ekip tarafından araçtan çıkartıldı ve kontrollerinin yapılması için tıbbi merkeze götürüldü.

Zhou, mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu.

Sainz, bunun, 2018'de spora halo'yu tanıtan FIA ve sürekli olarak güvenliği artırma çabaları sayesinde olduğunu belirtti.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Britanya GP yarış kazananı, yarış bitene kadar kazanın tekrarını izlemekten kaçındığını ve pazar günü sadece bir değil, iki hayatı kurtardığı için FIA'nın övgüyü hak ettiğini söyledi.

Sainz, "Kazaya bakmama kararı aldım."

"Kırmızı bayrak çıktığında büyük bir kaza olduğunu anladım fakat TV'ye bakmadım."

"Zhou'nun ciddi bir problem olmadan araçtan çıktığını görmekten son derece mutlu oldum. Sonrasında kazayı gördüğümde şoka girdim."

"Kazadan çıktığını görmek inanılmazdı. Bundan çıkabilmek inanılmaz."

"Bazen FIA'yı eleştiriyoruz ama bu durumlarda, ettikleri yardımlar için onları takdir etmek gerekiyor."

"F2'deki kazayı da gördünüz, bugün halo iki hayat kurtardı ve güvenlik konusunda yaptıkları muhteşem çalışmalar için onları takdir etmeliyiz."

"300 km/s üzerinde mücadele ettiğimiz bir çağda Formula 1'de yarışıyor olmaktan çok mutluyum. Yüksek hızda, dönerken ve pozisyon için savaşırken ne kadar hızlı gittiğimizi tahmin edemezsiniz. Bunu, güvenli bir şekilde veya bir güvenlik penceresi içinde yapabileceğimizi biliyoruz."

“Bu yüzden onlara teşekkür ederim çünkü bunu yapmak harika hissettiriyor. Bu sporu bu yüzden seviyorum." dedi.