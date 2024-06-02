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Formula 1 Kanada GP

Sainz hâlâ "tüm seçeneklerine" bakıyor

Avrupa basını Carlos Sainz'in 2025'te hangi takımda olacağına dair tahminler yapmayı sürdürüyor.

Ezel Tan
Podium: Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

Belirsizlik dört aydır sürüyor ve bu süre zarfında Sainz, Avustralya Grand Prix'sini kazanmayı başardı ve bu sezon toplamda dört kez podyuma çıktı.

Gerilerde yarışmak istemeyen Sainz, güçlü bir takımla sözleşme imzalamanın hesaplarını yapıyor.

İspanyol pilotun Mercedes ve Red Bull Racing'le görüştüğü biliniyor; bunun yanında Williams ve Sauber ile görüşme halinde.

Imola'da Mercedes'in kendisini reddettiği ve Andrea Kimi Antonelli ile yarışma kararı aldığı belirtilirken, Red Bull'daki durum biraz daha belirsiz.

Takımın Sergio Perez ile devam etme kararı aldığı belirtilse de, Max Verstappen'in takım değiştirmeye karar vermesi halinde durum değişebilir.

Yine de Red Bull ihtimali oldukça düşük göründüğü için, Sainz'ın önündeki en gerçekçi seçenekler Sauber ve Williams.

Sauber, Carlos'a çok yıllı bir sözleşme ve iyi miktarda para veriyor ancak İsviçreli ekibin mevcut durumu göz önüne alındığında Sainz'ın başarılı olmak için çok fazla zaman tanıması gerekecek.

Üstelik uzun vadeli bir anlaşma, ortaya çıkabilecek olası teklifleri değerlendirmesini de engelleyecek.

Williams'a geçerse, 2025 yılında İngiliz ekimde yarışabilir ve 2026 için de bir opsiyona sahip olabilir. Bu seçenek hem F1'dek almasını sağlayacak hem de kendisine özgürlük tanıyacak.

Öyle ya da böyle Sainz'ın önündeki zaman giderek azalıyor.

Marca gazetesi bu konuda, “Son günlerde Sainz açısından hiçbir şeyin değişmediğini ve hâlâ altı seçeneğin hepsini değerlendirdiğini söyleyebiliriz."

"Bunlardan biri Red Bull çünkü Max Verstappen, takımda kalıp kalmayacağını düşünmeye devam ediyor."

"Toto Wolff'un Mercedes'e gitme teklifini de henüz reddetmedi." yazdı.

Race winner Charles Leclerc, Ferrari with Carlos Sainz, Ferrari

Race winner Charles Leclerc, Ferrari with Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

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