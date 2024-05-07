Sainz hâlâ Sauber'in Audi dönemi için ilk hedefi

Sauber, Haas'tan Nico Hulkenberg ile çok yıllık bir anlaşma imzalayarak 2025 sürücü pazarının ilk hamlelerinden birini yaptı. Alman pilot, 2026'da Audi fabrika takımı adına yarışacak.

Lewis Hamilton'ın gelecek yıl Ferrari'deki koltuğuna oturmak üzere Mercedes'ten ayrılmasıyla Sainz, şu anda 2025 için sözleşmesi bulunmayan en gözde isim. 29 yaşındaki Sainz'ın Audi ile babasının 2024 Dakar Rallisi'nde kazandığı zafer de dahil olmak üzere pek çok bağlantısı bulunuyor.

Motorsport.com tarafından 2025'te kalan koltuk için kısa listesi sorulduğunda, aynı zamanda Sauber Group'un genel müdürü olan Alunni Bravi, "Tüm takımların kısa bir listesi var!" diye espri yaptı ve şöyle devam etti:

"Herkes piyasada mevcut olan en iyi sürücünün Carlos Sainz olduğunu biliyor. Bence herkes Carlos'un takımda olmasını ister."

"O en iyi sürücülerden biri. Son derece olgun, aracı geliştirmek için iyi bir sürücü, takımı geliştirmek için iyi bir sürücü, ama aynı zamanda çok tutarlı, hem sıralama hem de yarışta çok güçlü olduğunu gösteriyor. Bence Ferrari en iyi sürücü çiftlerinden birine sahip."

"Ancak sürücü piyasasının sadece bize bağlı olmadığını da biliyoruz. Farklı faktörlere bağlı. Sürücülerle görüşen pek çok takım var. Ve bence takımımız için birkaç seçenek var."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Stake F1 Team Kick Sauber Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"Değerlendireceğiz ama Nico'yu açıkladığımıza göre bu seçimi yapmak için acelemiz yok. Hâlâ işin başındayız."

Alunni Bravi, görüşmelerin hangi aşamaya geldiği ve mevcut pilotları Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu'nun hâlâ seçenek olup olmadığı sorulduğunda, herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

"[Sainz] ve diğer sürücülerle konuşuyoruz. Ayrıca mevcut sürücülerimizle de."

"Ama bu yüzden acelemiz yok, çünkü artık iki koltuktan birini garantiledik. Şimdi daha fazla zamanımız olabilir. Bu kolay bir karar değil. Çünkü elbette üç yıldır bizimle birlikte olan ve iyi performans gösteren iki iyi sürücümüz var."

"Carlos var, başka sürücüler de var ve bunları anlamamız gerekiyor çünkü burada sadece 2025'i değil Audi fabrika takımının geleceğini de etkileyecek bir karar alıyoruz."

"Dolayısıyla, sözleşmenin süresi, kombinasyonun ne olabileceği... sürücü kadrosu önemli. Bu sadece tek bir sürücünün kararı değil. Şu anki iki pilotumuzdan başlayarak tüm seçenekler masada ve genel projeye uyabilecek [birini] bulacağız."

Sainz'ın önünde duran bir diğer seçenek de 2016'da Max Verstappen lehine gözden çıkarılmasının ardından ayrıldığı Red Bull'a yeniden katılmak.

Ancak geçtiğimiz ay Red Bull'dan Helmut Marko, Sainz'ın "Audi'den bizim karşılayamayacağımız ya da geçemeyeceğimiz çok kazançlı bir teklif aldığını" söylemişti.

Yardımcı editör: Mandy Curi