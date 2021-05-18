Sainz, hâlâ Ferrari'nin kalkış sistemine alışmaya çalışıyor

Sainz, Formula 1 kariyeri boyunca genelde startları iyi alan bir isimdi ancak, İspanya Grand Prix'sinin ilk turunda, Daniel Ricciardo ve Sergio Perez'e sıra kaybederek, sekizinciliğe düşmüştü.

Sainz sonrasında bu sürücüleri tekrar geçemedi ve orta grupta sıkıştı. Diğer tarafta Ferrari'den takım arkadaşı Charles Leclerc, damalı bayrağı dördüncü sırada ve İspanyol pilotun 20 saniye önünde gördü.

Sainz, Bahreyn'deki yarışın ilk turunda da çok pozisyon kaybetmişti. Imola ve Portimao'da pozisyon kazanmayı başarsa da, İspanyol sürücünün yarışın ilk turlarında kazandığı pozisyon ortalaması sıfır oldu.

İspanyol pilot, bu konuda zorlandığının farkında olduğunu ve bu konuda özgüven kazanmak için Ferrari'yle konuştuğunu söyledi.

İspanya'daki yarışı takiben konuşan Sainz, ''Daha 10 dakika önce mühendislerimle analiz yapıyorduk ve neleri daha iyi yapabileceğimi anlamaya çalışıyorduk.''

''Açık olan şey, daha iyi bir performans göstermem gerektiği. Aynı zamanda kalkış sistemine alışmam ve mükemmel kalkışı yakalamak için kullandığımız çalışma şekli konusunda kendime biraz daha güvenmem gerekiyor.''

''İspanya Grand Prix'sinde, temel sorunumuz bu değildi. Temel sorunumuz, pozisyonlar ve sürekli hava koridoru etkisi altına girip çıkmaktı. Birinci viraja girerken Esteban Ocon'un arkasında kalmak da sorun oldu ve dışarıdan gelen araçlara pozisyon kaybettik.''

''Charles gibi harika bir sonuç almak, belirli faktörlerin kombinasyonu. Öncelikle, tüm hafta sonu performanslarınızı bir araya getirmelisiniz ve yarışa iyi bir pozisyondan başlayabilmek için, sıralamaların üçüncü bölümünde iyi bir tur çıkarmalısınız. Böylelikle, kalkışı yapmak bir sorun olmazdı.''

''McLaren'da özellikle bu konuda çok iyiydim. Tüm hafta sonu performanslarımı bir araya getirebiliyordum ve bu takımda da, yarışlar ilerledikçe bunu geliştirmeye çalışacağım ve en üst seviyede performans göstereceğim.'' ifadelerini kullandı.

Sainz, dört yarışın ardından, F1 sürücüler şampiyonasında sekizinci sırada yer alıyor ve takım arkadaşı Leclerc'in puanlarının yarısı kadar puana sahip. İspanyol sürücünün en iyi yarışı, beşinci sırada tamamladığı Portekiz'di.