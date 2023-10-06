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Sainz, hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı

Carlos Sainz, Max Verstappen'i engellediği gerekçesiyle hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Singapur'da bu yılki ilk zaferini alan Carlos Sainz, Japonya'nın ardından Katar sıralama turlarında da umduğunu bulamadı.

İkinci bölümde havlu atan Sainz, Max Verstappen'i engellediği olaydan ötürü inceleme altına alındı.

Sıralama turlarının ardından Katar Grand Prix'sinin hakemleri Sainz'ı ve Ferrari takımının bir temsilcisini görüşmeye çağırdı.

İspanyol pilot, Verstappen'e karşı yaptığı hamleyi ve onu neden engellediğini açıklamak durumunda kalacak.

 
 
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Russell: "Herkes için gerçekten zor bir gündü"

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