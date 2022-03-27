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Sainz: "Güvenlik aracından sonra üçüncülüğe tutunmaya çalıştım"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Red Bull'un son 10 turda çok hızlı olduğunu ve yarışın üçüncülüğe tutunmakla geçtiğini söyledi.

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Sainz: "Güvenlik aracından sonra üçüncülüğe tutunmaya çalıştım"
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2022 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sini Ferrari pilotu Carlos Sainz üçüncü sırada tamamladı.

Yarışa pole'den başlayan Sergio Perez, startın ardından yerini korudu. Charles Leclerc ikinciliğini korurken, Max Verstappen iyi bir startla Carlos Sainz'ı geçti ve üçüncülüğe yükseldi.

Perez, pite girdikten sonra güvenlik aracı çıktı ve rakipleri pite gelmeye başladı. Perez, Sainz pistten çıktığında İspanyol pilotun önüne geçti ancak yarış yeniden başladığında yerini Sainz'a geri verdi.

Yarışın devamında Carlos Sainz hata yapmadı ve Ferrari, iki aracıyla birden ikinci kez podyuma çıktı.

Sainz, yarış hakkında şunları söyledi: "Checo güvenlik aracı ile biraz şanssızdı ancak kurallar böyle."

"Güvenlik aracı çizgisinin hemen önündeydim ve o benim pozisyonumdu. Daha sonrasında sadece üçüncülüğe tutunmaya çalıştım."

"Red Bull, güvenlik aracının ardında lastikler soğuduktan sonraki son 10 turda çok hızlılardı. Uçuyorlardı ve bize baskı yapıyorlardı."

"Benim için yarış Bahreyn'den biraz daha iyiydi. Bence araçta biraz daha ritim yakaladım. Hâlâ birkaç saniye bulmamız gerekiyor ama bunu başaracağımı düşünüyorum."

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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