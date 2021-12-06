Sainz: "Güvenlik aracı benim için yanlış zamanda geldi"

Carlos Sainz pek de iyi bir sıralama geçirememesinin ardından yarışa 15. sıradan başladı ve başlangıç için sert lastiği seçti.

Ancak erken giren güvenlik aracı ve ardından çıkan kırmızı bayrak, kendisini orta lastiği kullanmaya zorladı.

Yarışı sekizinci bitiren Sainz, yarıştan sonra şöyle dedi: "Gerçekten çok eğlenceli biri yarıştı ve 15. başlayıp, sekizinci bitirdiğimiz için çok fazla hayal kırıklığına uğramamalıyız."

"Yarışa çok iyi başladım, zorlayabildim ve çok iyi çalışan sert lastikle hemen bazı sıralar kazandım. Ne yazık ki güvenlik aracı ve kırmızı bayrak benim için çok erken geldi."

"36 tur tamamlamamız gerektiğini bilsek de orta lastikleri seçmekten başka seçeneğimiz kalmamıştı."

"İkinci bölümün başında çok güçlü bir tempo yakaladık, yedinci sıraya çıktık ve Gasly'i yakaladık. Fakat sonlara doğru lastiklerim tamamen bitti ve son turlarda Charles'a karşı savunma konusunda hiçbir şey yapamadık. Onda sert lastikler vardı."

"Daha yukarıda bitirebileceğimize inandığım için dünkü sıralama turları gerçekten üzüntü verici fakat tekrar puan kazandığım için çok mutluyum."

"Şimdi Abu Dhabi'de sezonu zirvede tamamlamayı bekliyoruz."

Sainz özellikle ilk bölümdeki temposunun çok iyi olduğunu söyledi: "Sert lastikle ilk bölümde çok hızlıydım, araç kelimenin tam anlamıyla uçuyordu."

"Sert lastik bugün gerçekten iyi şekilde çalışıyordu ve hem başlangıçta hem de ilk 13 turda pek çok pozisyon kazandım. Sonra kırmızı bayrak çıktı ve beni 37 tur boyunca orta lastikle gitmeye zorladı."

"Orta lastiklerle 37 tur gitmek mümkün değildi. Aslında iyi bir tempoya sahiptim, fakat bitime beş tur kala, lastikler tempo kaybetti ve son birkaç turda pozisyonu Charles'a bırakmak zorunda kaldım."

"Yani hızlıydım ama strateji benim lehime değildi. Yine de 15. sıradan başladıktan sonra iyi bir iş yaptım ve puanlar kazandım."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images