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Formula 1 / Miami GP Haberler

Sainz: "Güvenlik aracı arkasında pite girmek pek doğru olmazdı"

Carlos Sainz, Ferrari için güvenlik aracı arkasında pite girmemenin doğru karar olduğunu düşünüyor.

Kemal Şengül
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Sainz: "Güvenlik aracı arkasında pite girmek pek doğru olmazdı"
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İspanyol sürücü, ikinci başladığı yarışın startında Max Verstappen'e geçildi ve zaman zaman Sergio Perez'in baskısına rağmen üçüncü olarak podyuma çıktı.

Son bölümde Meksikalı sürücüye karşı savunma yapmak zorunda kalan Sainz, bu sonuca ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Ferrari pilotu, "Birkaç olaylı yarışın ardından podyuma geri dönmek ve takım adına iki araçla birden podyuma çıkmak güzel."

"Genel anlamda sağlam bir yarıştı ama aynı zamanda çok zordu."

"Boynum henüz tamamen iyi durumda değildi ve yarışın yarısında benim için durumu oldukça zor hale getirdi."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Yeniden başlangıcın ardından orta lastiklere geçen Checo'ya karşı savunma yapmak zordu ve en ufak bir hata, üçüncülüğü kaybedeceğim anlamına gelecekti. Denemelerini iyi savuşturdum ve podyuma çıkmayı başardım."

"Her şeyi sıfırlamak ve ilerleyen yarışlarda daha da fazlasını yapmak için böyle bir yarışa ihtiyaç duyuyordum."

"Sıradaki yarış İspanya'da, yani benim ülkemde yapılacak ve oraya mümkün olan en iyi şekilde gitmeye çalışacağız."

"Miami eşsiz bir hafta sonuydu. Destekleri için tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Yarış içerisindeki temel sorulardan birisi, Sainz'ın neden güvenlik aracı sonrası lastik değiştirmediğiydi.

Sainz, "Eğer pite girseydim, Checo'ya geçilirdim ve eğer podyum pozisyonlarındaysanız, pist üstü konumunuzu korumak istiyorsunuz."

"Haliyle o podyumu korumak istedik. Checo'nun pite gireceğini biliyordum çünkü yeni set orta lastiği vardı. Benim elimde ise yumuşak ya da sert lastik vardı, ki her ikisi de 10/12 turluk bölüm için ideal lastikler değildi."

"Bu yüzden sert lastiklerle pistte kalmak iyi oldu ve bence doğru kararı da verdik çünkü sonunda onu arkamızda tutmayı başardık."

"Elbette çok yakındı. Daha önce de söylediğim gibi tüm imkanlara sahipti, beni geçecek tüm kartlara sahipti, çok yakın bir mücadele olduğu için önde kalmamıza şaşırdım." dedi.

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