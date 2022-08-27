Sainz: "Günün sonunda 5. ya da 6. oldum ancak araç içerisinde mutluyum"

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Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc, güç ünitesi değişikliği nedeniyle grid cezasına sahip olacak ve bu yüzden yarışa gerilerden başlayacak.

Bu durumda normal şartlarda Ferrari adına galibiyet alabilecek isim Sainz olacak gibi duruyor. Sainz her ne kadar Spa-Francorchamps'taki ilk antrenman seansını zirvede tamamlasa da, 2. antrenmanda lider Max Verstappen'in 1.1 sn gerisinde 5. oldu.

Seansı değerlendiren Sainz, "Dürüst olmak gerekirse bugün araç içerisinde rahat ve mutluydum. Sonuçta 5. ya da 6. olmuş ve rekabetçi görünmüyor olabilirim ancak 1. antrenman seansında araç içerisinde çok mutluydum. 2. antrenman seansında pek doğru yönde ilerlemesini beklemediğimiz bazı değişiklikler yaptık ancak 1. antrenman seansındaki aracı bana geri verirseniz, yarın performans açısından güçlü olacağımızdan eminim."

"Verstappen'in bugün özellikle 2. antrenmanda yumuşak lastiklerle çok hızlı göründüğü doğru. Uzun sürüşlerde daha yakındık ancak o, bu hafta sonu güçlü görünüyor. Bu yüzden araçtan maksimumu almamız lazım."

"1. antrenman seansında onlarla baş edebildik. Bu yüzden ayarları yeniden doğru hale getirirsek, çok daha rekabetçi olacağız ancak bu onların performansıyla baş edebilmek için yeterli olacak mı? Bunu bilmiyorum, asla bilemezsiniz." dedi.

Sainz, her ne kadar Verstappen ve Leclerc gibi isimler geride olacak olsa bile mücadele etmesi gereken Sergio Perez ve Mercedes pilotlarının olacağını söyledi.

Sainz, "Onların geride olacağı doğru ancak F1'de asla yalnız olmazsınız. Checo, Lewis ve George mücadele etmek için orada olacaklar. Asla yalnız olmazsınız ve asla kolay olmaz. Bu yüzden başımı eğmeli ve temiz bir hafta sonu geçirip nerede tamamladığımıza bakmalıyız." dedi.