Sainz: "Güncellemeler olmadan Red Bull'la tüm pistlerde savaşamayız"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, geçen hafta sonu Melbourne'de harika bir zafere imza attı ve apandisit ameliyatından sadece iki hafta sonra kariyerinin üçüncü zaferine ulaştı.

Bu yıl kontratının yenilenmeyeceği haberini de alan Sainz için son haftalar epey karmaşıktı.

Bu konuda konuşan Sainz, "Sadece son iki hafta değil... Yıl benim için farklı başladı çünkü Ferrari'nin sözleşmemi yenilemeyeceği haberini aldım."

"Sonra bunu kabullendim, sezonun başlangıcına hazırlandım, elimden gelenin en iyisini yaptım, Bahreyn'de podyuma çıktım ve sonra aniden ameliyat oldum."

"Yatakta uzun günler geçirdim, zamanında dönüp dönemeyeceğimi bilmiyordum."

"Çok fazla soru işareti vardı. İyi şekilde dönecek miydim? Rahatça yarışabilecek miydim? Sonra bu hafta sonu piste çıktım ve kazandım."

"Hayat bazen zor ama bazen de çok tatlı ve nazik olabiliyor. Ben de bugünün tadını çıkarıyorum." cevabını verdi.

Podyum: Yarışın galibi Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Sağlığı konusunda herhangi bir endişesi olup olmadığı sorusuna Sainz, "Yarışın ilk yarısında her şeyin yolunda gideceğinden emindim, çünkü aşağı yukarı Cuma günü yaklaştık aynı mesafeyi sürdüm."

"Neyse ki arayı açtık baskıdan kurtuldum, durumu kontrol altında tuttum ve lastikleri korudum."

"Avantaja sahip olduğunuzda, nerede atak yapacağınızı ve nerede yavaşlayacağınızı seçebilirsiniz."

"Yalan söylemeyeceğim, son beş ya da on turda yorgun hissettim ama beni çok yavaşlatacak bir şey değildi." cevabını verdi.

Ferrari'nin Red Bull iler arayı kapatıp kapatmadığı sorusuna Sainz, "Bu hafta sonu aracımız gerçekten çok iyi çalıştı."

"Yeni parçalar getirmediğimiz sürece tüm pistlerde bu tempoyu korumanın zor olacağını düşünüyorum, ancak Avustralya'da henüz Cuma günü bile zafer için savaşabileceğimiz açıktı."

"Tıpkı geçen yıl olduğu gibi güçlü olacağımız pistler olacak. Bu sezon yarış hızımız daha da arttı. Umarım Red Bull'a daha sık meydan okuyabiliriz." cevabını verdi.

Bu zaferin geleceğini nasıl etkileyeceği sorusuna Sainz, "Bilmiyorum ama bana zararı olmayacağı kesin."

"Şimdilik gelecek yıl için kontratım yok. Sanırım herkes benim neler yapabileceğimi az çok biliyor."

"Kendim için yarışıyorum ve galibiyet fırsatım olduğunda kazanabileceğimi kanıtlamaya çalışıyorum. Değerimi yöneticilere ya da diğer insanlara kanıtlamak gibi bir gayem yok." cevabını verdi.