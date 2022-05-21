Sainz: "Güncellemeler işe yarıyor"

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Ferrari, büyük bir güncelleme paketinin parçası olarak Barselona'ya yeni bir arka kanat, taban ve revize edilmiş DRS sistemi getirdi.

İtalyan ekip, Charles Leclerc ile cuma gününü zirvede tamamlarken, Carlos Sainz ilk seansı ikinci, ikinci seansı ise dördüncü bitirdi.

Güncellemeler hakkında konuşan Sainz şöyle dedi: "Bence kesinlikle iyi bir potansiyele sahipler ve aracın davranışlarında da zaten bazı değişiklikler gördük, ki güncelleme getirdiğinizde bunun olması iyidir çünkü bazı gerçek değişiklikler görmek istersiniz."

"Yani onların çalışmasından ve iyi performans göstermesinden memnunuz."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Aynı zamanda ikinci seansa giderken doğru adımları atmadığımızı düşünüyorum. Kendimizi biraz yavaşlattık. Bu açıdan hangi yöne gitmemiz gerektiğini biliyoruz ve ilk seansta daha iyi olan hissiyata geri dönmemiz lazım."

"Aracımızın özellikle pistinde son kısmında güçlü olmasını bekliyoruz ama bugün baktığınızda Mercedes ve Red Bull da virajlarda çok güçlülerdi. Bu hafta sonu herkes çok hızlı. Bu açıdan çok yakın bir mücadele olacak ve bu, heyecan verici."

Takım arkadaşı Leclerc ise cuma gününden memnun olsa da yapılacak işlere dikkat çekti.

"Şimdilik durum kolay görünmüyor. Çok çalışmamız lazım ve umarım yarın için biraz daha hız bulabiliriz."

"Yarış temposu üzerinde çalışmak ve daha iyi olmak gerekiyor. Şu anda en önemli önceliğimiz bu, çünkü yarış tempomuz güçlü değil."

"Tek turda herhangi bir sorun yok fakat sonrasında bir sebepten dolayı lastikleri fazla aşındırıyoruz. Şimdilik tam olarak bir açıklamam yok ama bir sebep bulmamız gerekiyor ve sebebini bulduğumuz zaman durumu daha iyi hale getirebiliriz."