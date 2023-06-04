Sainz: "Güncellemeler aracın çalışma aralığını arttırdı"

Kendi evinde güncellenmiş Ferrari'den en iyi şekilde faydalanmayı başaran Sainz, takım arkadaşı Charles Leclerc'in Q1'de elendiği bir günü ikinci sırada kapatmayı başardı.

Sainz'ın ikinciliği Ferrari'nin performans anlamında adım attığını gösteriyor, ancak İspanyol pilota göre bu pist takıma tamamen uymadığı için aceleci davranmamakta fayda var.

Sıralama turlarının ardından konuşan Sainz, "Yeni paketin esas olarak orta ve düşük hızdaki performansımızı arttırması gerekiyordu, bu alanda kesinlikle doğru yönde bir adım attık."

"Performansımızda büyük bir değişiklik yok, ancak aracın çalışma aralıklarını arttırmış durumdayız. Güncellemenin ana hedefi de buydu, aniden yarım saniye kazanmak değil."

"Daha da önemlisi, aracı daha öngörülebilir, daha sürülebilir ve daha tutarlı bir hale getirmek istiyoruz. Umarım her şey bu yönde ilerler."

"Sıkıntı şu ki aracımıza hiç uymayan bir pistteyiz. Sezon başından beri yüksek hız performansımız gerçekten iyi değildi. Avustralya'dan bu yana yüksek hızda denge problemleri yaşıyoruz."

"Şimdi sadece buna odaklanmak istiyoruz, nitekim düşük hızda hiç de kötü değildik." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari için Sainz'ın ikinciliği kadar Leclerc'in performansı da büyük sürpriz oldu; nitekim geçen yıl burada tek tur atarak pole pozisyonuna ulaşan Monakolu pilot, epey zor bir seans geçirdikten sonra 19. sırada kalarak henüz ilk bölümde havlu attı!

Araçta bir sıkıntı olduğunu düşünen ve Cumartesi akşamını olası sıkıntıyı arayarak geçiren takım, yarıştan sonra tüm parçaları Maranello'ya gönderecek.

Takım arkadaşının durumunu yorumlayan "Charles'a tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama tüm yıl boyunca aynı hikaye yaşandı. Aracın çalışma aralığı epey dar, sürüşü zor."

"Koşullar zorlaştığı anda her şey olabilir, karşınızda dengeli veya dengesiz bir araç bulabilirsiniz. Çizgi epey ince."

"Her şey yolunda gitse de durum hiç kolay değildi, nitekim orta gruptakiler bize yaklaşmaya başlamış gibi: Alpine pilotları, Lando Norris, hatta Haas pilotları en iyi ikinci veya üçüncü takım olma mücadelesinde bize katılacaklar."

"Red Bull'un kendi liginde olduğu açık ama diğer herkes için oldukça sıkı bir rekabet var." dedi.