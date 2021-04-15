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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Sainz "güçlü" başlangıca rağmen Imola'da daha fazla zorlanmayı bekliyor

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Ferrari pilotu Carlos Sainz, bu hafta sonu yapılacak Imola yarışında daha fazla zorlanmayı beklediğini çünkü Bahreyn'e kıyasla Imola'nın bir "güven pisti" olduğunu dile getirdi.

Sainz "güçlü" başlangıca rağmen Imola'da daha fazla zorlanmayı bekliyor

Ferrari pilotu Carlos Sainz, İtalyan ekiple ilk yarış hafta sonunda iyi bir iş çıkardı ve sekizinci sırada finiş görerek puan almayı başardı.

Hafta sonu boyunca neredeyse hiç hata yapmayan Sainz'ın performansı, gelecek için umut verdi.

Imola GP öncesi konuşan Sainz, genel olarak olumlu bir ruh halinde olduğunu fakat Imola'nın daha zor geçmesini beklediğini dile getirdi.

Bahreyn'deki ilk yarışın ardından düşünceleri sorulduğunda Sainz, "Sanki Bahreyn yıllar önce gerçekleşmiş gibi hissediyorum! Üzerinden tam tamına iki hafta geçse bile yarışla ilgili çıkarımlarım gerçekten değişmedi. Benim açımdan genel olarak çok olumlu bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum."

"Aracın temposunu yönetmeyi başardım ve en başından itibaren mümkün olduğunca zorladım. Muhtemelen testlerin orada yapılması, test prosedürlerini tekrarlamada ve sürüş gibi şeylerde yardımcı oldu."

"Imola'nın bu açıdan biraz daha zorlu olmasını bekliyorum çünkü bunun daha çok bir güven pisti olduğunu biliyoruz. Yani limitleri zorlayabilmek adına, aracı gerçekten bilmeniz gereken pistlerden biri."

"Diğer yandan, araca bu kadar hızlı adapte olmam ve performansımı bu kadar hızlı ortaya koyabilmem benim için hoş bir sürpriz oldu, bu açıdan çok mutlu oldum. Elbette hafta sonununda her şeyi mükemmel yapmadım. Çünkü üçüncü bölümde beni etkileyen bir hata yaptım ve aldığım start, en iyilerimden biri değildi."

"Fakat tüm bunlar, daha fazla yarışa katıldıkça gelecek şeyler ve bunları daha fazla yarışla beraber bir araya getirebileceğimi düşünüyorum. Önlemli olan aracın hızının orada olmasıydı ve bu durum, beni yılın geri kalanı için mutlu etti ve kendimden emin kıldı."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, in the pits

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, in the pits

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Imola, Sainz'ın Ferrari ile katılacağı ilk İtalya yarışı olacağı için özel olacak.

Ferrari renkleriyle katılacağı ilk İtalya yarışı için ekstra heyecanlı olup olmadığı sorusuna Sainz, "Elbette öyle. Ferrari sürücüsü olarak İtalya'daki ilk yarışınıza katılmak her zaman için özel ve duygusaldır. Maalesef pandemiyle ilgili durumdan ötürü hafta sonu boyunca taraftarları göremeyeceğiz ve haliyle bu meşhur Tifosi de orada olamayacak. Onları özleyeceğimden hiç şüphe yok. Fakat pisti çevreleyen tüm bu atmosferi ve her şeyi zaten içinizde hissedebiliyorsunuz ve bunun özel bir şey olduğunu anlıyorsunuz."

"Geçen yıl Monza'da hâlâ McLaren adına yarıştığım dönemde bile ertesi yıl takıma geleceğimi bildikleri için benimle bu ekstra bağa sahip olduklarını hissettim. Yani onları tribünlerde ve etrafımızda göremesek bile, desteklerini hissedebiliyorum." dedi.

Sainz, önceki açıklamalarında Charles Leclerc'i sıralama temposunda özel kılan şeyin ne olduğunu görmek istediğini belirtmişti.

Bu konuda bir sonuç çıkarıp çıkarmadığı sorusuna, "Elbette her hafta sonu bir şeyler öğreniyorsunuz: gerekli analizlerinizi çıkarıyorsunuz, mühendislerinizle derinlemesine analizler yapıyorsunuz , sürüş tarzınızdaki farklılıkları anlamaya çalışıyorsunuz, direksiyon üzerindeki tuşları, aracı pistin her virajına uyacak şekilde kullanıyorsunuz.

"Charles'tan çok fazla şey öğrendim ve sıralama turlarındaki tüm bu hızlı turları nasıl atmayı başardığını araştırdım. Ancak şunu söylemeliyim ki sıralama turlarının birinci ve ikinci bölümünde bu kadar hızlı olabileceğimi görmek beni çok şaşırttı ve çok memnun etti."

"Son bölüm için iyi bir tur atabileceğimi biliyordum, ancak birkaç hata yaptım ve turu toparlayamadım. Yani elbette öğrenecek çok şey var. Önümüzde hâlâ çok fazla yarış, çok fazla sıralama turları ve yapılacak hâlâ çok fazla hata var. Öğrenebilmek için hatalara ihtiyaç duyuyorsunuz ve bu sayede onlardan bir şeyler öğreniyorsunuz."

"Fakat Bahreyn'in umut verici bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelişmeye devam etmeyi ve Bahreyn'de olağanüstü bir iş yapan bu çocuktan (Leclerc) daha fazla şey öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." cevabını verdi.

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Kemal Şengül

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