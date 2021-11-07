Sainz, güç ünitesi sorununun ardından altıncı olabildiği için şaşkın

Sıralama turlarının ilk bölümündeki kırmızı bayrağın ardından Sainz, garajdan çıkan ilk sürücülerden biriydi ve seans başlamadan önce pit yolunda yaklaşık 90 saniye bekledi.

Pitten çıkar çıkmaz güç eksikliği yaşadığını bildiren Sainz, endişeli şekilde konuşuyordu ve Ferrari, gücün geri geleceğini, sadece kendisinin araçta bir devir ayarı yapması gerektiğini belirtti. Sonunda ilk viraja gelirken Sainz'ın gücü geri geldi.

Fakat bu, güç ünitesi sorunu yaşadığı ilk an değildi.

Motorsport.com'a konuşan Sainz, bu konuda şöyle dedi: "Evet, bu gerçekten zorlu bir durumdu. Bu hafta sonu garajdan çıktığımız zaman biraz sorun yaşıyorduk ve uzun süre hareketsiz kaldığımız zaman kısmen bu sorun ortaya çıkıyor."

"Fakat bu sorunun bu kadar uzun sürmesini beklemiyordum. Bu süreçte lastiklerim de çok soğudu ve ilk bölümün sonunda tur atmak daha da stresli hale geldi."

"Ayrıca ikinci bölüm de stresli ve olaylıydı, muhtemelen en karmaşık sıralama turları bölümlerinden birisiydi. Üçüncü bölümdeki iyi tura kadar hiç ritim yakalayamadım ama o turda bile aracın potansiyelinden 0.2 veya 0.3 saniye uzakta olduğumu hissettim. Araçtan inip altıncı olduğumu görünce, biraz şaşırdım."

"Sıralama turları, hafta sonunun en karmaşık seansıydı."

Motor sorun hakkında detay vermesi istendiğinde Sainz şöyle yanıt verdi: "Hafta sonu boyunca zaman zaman ortaya çıkan bir şeydi ve çözmeye çalışıyorduk. Yarışta bizim için sorun olmamalı."

İspanyol pilot, pazar günü güçlü bir yarış geçirmelerini de umuyor.

"Az önce de söylediğim gibi bence hafta sonunun en kötü seansı sıralama turlarıydı ve buna rağmen hâlâ McLaren'ı yenmeyi ve AlphaTauri'den sadece 0.2 veya 0.3 saniye geride olmayı başardık. Ayrıca bu turu hava koridoru sayesinde attılar."

"Bu yüzden araçla olan hissim geri gelirse ve yarışta iyi bir ritim yakalarsam, sahip olduğumuz hız geri gelebilir ve strateji ile bir şeyler yapabiliriz."

"Bu pistte geçiş yapmanın çok ama çok zor olacağını düşünüyorum çünkü bir aracı takip ederken sıcaklık artıyor ve birkaç turdan fazla zorlayamıyorsunuz. Bu yüzden durum zor olacak."

Sainz'ın takım arkadaşı Charles Leclerc ise sıralama turlarının üçüncü bölümünde hayal kırıklığı yaşadı ve yarışa sekizinci sıradan başlayacak.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images