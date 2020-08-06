Sainz: "Grosjean'ın hamlesi kabul edilemezdi"

Haas sürücüsüne Silverstone'da gerçekleştirilen yarıştaki savunmasından ötürü siyah beyaz bayrak gösterildi ve yarıştan sonra da bir uyarı aldı.

Çünkü Grosjean, hem Daniel Ricciardo hem de Carlos Sainz'a karşı agresif savunmalar yaptı.

Grosjean, Sainz'a yanlış bir şey yaptığını yönelik düşünceyi reddediyor ancak videoları inceledikten sonra, Ricciardo'ya yaptığı hamlenin çok geç olduğunu da kabul ediyor.

Ancak Sainz, Grosjean'ın kendisine yaptığı hamlenin de kabul edilemez olduğu görüşünde.

Grosjean'ın hareketi hakkında konuşan Sainz “Şahsen bence bu hamle kabul edilemezdi."

"Sürücü açısından bakarsak, birisinin arkasındaysanız onun bıraktığını iddia ettiği gibi sağ tarafta boşluk bırakmanın pek bir önemi yoktur. Arkanızdaki pilotun hareketine tepki veremezsiniz."

"Sanırım savunmana ve çizgine bağlı kalmalısın ve arkadan gelen pilota tepki göstermemelisin. Beni pistten çıkarmak için hamle yapmamı bekliyordu, bence bu kabul edilemez."

"Eğer sohbet edersem ona söyleyeceğim şey onun, benim içerisinde bulunduğum durumda olsaydı onun da bunu kabul etmiş olabileceği, ancak o bunu medyanın önünde yapmazdı."

"Günümüzde F1'de çıktığımız hızlarla, muhtemelen yaptığı şeyin doğru olmadığını o da biliyor." dedi.

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