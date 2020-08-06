Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
FP1:
15 Saat
:
29 Dakika
:
50 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Grosjean'ın hamlesi kabul edilemezdi"

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Grosjean'ın hamlesi kabul edilemezdi"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Ağu 2020 17:54

McLaren Formula 1 piltou Carlos Sainz, Romain Grosjean'ın Britanya GP'sindeki savunmasının "kabul edilemez" olduğunu düşünüyor.

Haas sürücüsüne Silverstone'da gerçekleştirilen yarıştaki savunmasından ötürü siyah beyaz bayrak gösterildi ve yarıştan sonra da bir uyarı aldı.

Çünkü Grosjean, hem Daniel Ricciardo hem de Carlos Sainz'a karşı agresif savunmalar yaptı.

Grosjean, Sainz'a yanlış bir şey yaptığını yönelik düşünceyi reddediyor ancak videoları inceledikten sonra, Ricciardo'ya yaptığı hamlenin çok geç olduğunu da kabul ediyor.

Ancak Sainz, Grosjean'ın kendisine yaptığı hamlenin de kabul edilemez olduğu görüşünde.

Grosjean'ın hareketi hakkında konuşan Sainz “Şahsen bence bu hamle kabul edilemezdi."

"Sürücü açısından bakarsak, birisinin arkasındaysanız onun bıraktığını iddia ettiği gibi sağ tarafta boşluk bırakmanın pek bir önemi yoktur. Arkanızdaki pilotun hareketine tepki veremezsiniz."

"Sanırım savunmana ve çizgine bağlı kalmalısın ve arkadan gelen pilota tepki göstermemelisin. Beni pistten çıkarmak için hamle yapmamı bekliyordu, bence bu kabul edilemez."

"Eğer sohbet edersem ona söyleyeceğim şey onun, benim içerisinde bulunduğum durumda olsaydı onun da bunu kabul etmiş olabileceği, ancak o bunu medyanın önünde yapmazdı."

"Günümüzde F1'de çıktığımız hızlarla, muhtemelen yaptığı şeyin doğru olmadığını o da biliyor." dedi.

 

Alakalı video

Vettel, Racing Point patronunun aracına bindiğini doğruladı

Önceki haber

Vettel, Racing Point patronunun aracına bindiğini doğruladı

Sonraki haber

Pirelli, Kvyat'ın patlayan lastiğinin sebebini açıkladı

Pirelli, Kvyat'ın patlayan lastiğinin sebebini açıkladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Romain Grosjean Şimdi al
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Vettel, Racing Point patronunun aracına bindiğini doğruladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
59dk

Vettel, Racing Point patronunun aracına bindiğini doğruladı

Leclerc, ırkçılıkla ilgili suçlamaları reddetti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Leclerc, ırkçılıkla ilgili suçlamaları reddetti

Pirelli, Kvyat'ın patlayan lastiğinin sebebini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
18dk

Pirelli, Kvyat'ın patlayan lastiğinin sebebini açıkladı

Walker: "Hamilton, Senna ve Schumacher'den daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Walker: "Hamilton, Senna ve Schumacher'den daha iyi"

Russell: "Mercedes benim için boşuna zaman ve enerji harcamadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Russell: "Mercedes benim için boşuna zaman ve enerji harcamadı"

İtalyan basınına göre Vettel, Aston Martin'le çok yıllık sözleşme imzalayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İtalyan basınına göre Vettel, Aston Martin'le çok yıllık sözleşme imzalayacak

Hangi sürücüler F1’de yedek sürücü olmaya uygun?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber
2s

Hangi sürücüler F1’de yedek sürücü olmaya uygun?

Sainz: "Grosjean'ın hamlesi kabul edilemezdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
35dk

Sainz: "Grosjean'ın hamlesi kabul edilemezdi"

Son Haberler

Pirelli, Kvyat'ın patlayan lastiğinin sebebini açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika
18dk

Pirelli, Kvyat'ın patlayan lastiğinin sebebini açıkladı

Sainz: "Grosjean'ın hamlesi kabul edilemezdi"
F1 Formula 1 / Son dakika
35dk

Sainz: "Grosjean'ın hamlesi kabul edilemezdi"

Vettel, Racing Point patronunun aracına bindiğini doğruladı
F1 Formula 1 / Son dakika
59dk

Vettel, Racing Point patronunun aracına bindiğini doğruladı

Leclerc, ırkçılıkla ilgili suçlamaları reddetti
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Leclerc, ırkçılıkla ilgili suçlamaları reddetti

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Racing Point patronunun aracına bindiğini doğruladı

59dk
2
Formula 1

Leclerc, ırkçılıkla ilgili suçlamaları reddetti

1s
3
Formula 1

Pirelli, Kvyat'ın patlayan lastiğinin sebebini açıkladı

18dk
4
Formula 1

Walker: "Hamilton, Senna ve Schumacher'den daha iyi"

5
Formula 1

Russell: "Mercedes benim için boşuna zaman ve enerji harcamadı"

1s

Son Videolar

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1
2s

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi? 07:03
Formula 1

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi?

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:54
Formula 1

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar 03:45
Formula 1

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Son Haberler

Pirelli, Kvyat'ın patlayan lastiğinin sebebini açıkladı
F1

Pirelli, Kvyat'ın patlayan lastiğinin sebebini açıkladı

Sainz: "Grosjean'ın hamlesi kabul edilemezdi"
F1

Sainz: "Grosjean'ın hamlesi kabul edilemezdi"

Vettel, Racing Point patronunun aracına bindiğini doğruladı
F1

Vettel, Racing Point patronunun aracına bindiğini doğruladı

Leclerc, ırkçılıkla ilgili suçlamaları reddetti
F1

Leclerc, ırkçılıkla ilgili suçlamaları reddetti

Russell: "Mercedes benim için boşuna zaman ve enerji harcamadı"
F1

Russell: "Mercedes benim için boşuna zaman ve enerji harcamadı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.