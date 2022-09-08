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Formula 1 Haberler

Sainz, grid cezasını doğruladı

Ferrari pilotu Carlos Sainz, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya GP için grid cezası alacağını doğruladı.

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Sainz, grid cezasını doğruladı
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Geçtiğimiz günlerde Carlos Sainz'ın yeni bir güç ünitesine geçeceği ve bundan ötürü de İtalya GP için grid cezası alacağı iddia edilmişti.

Ferrari bu yıl birden fazla kez grid cezası aldı ve bunlardan sonuncusu, Charles Leclerc'in ceza aldığı Belçika GP'di.

Monza, yapı itibariyle geçişe müsait pistlerden birisi ve bundan ötürü Sainz'ın yeni güç ünitesine geçmesi için mantıklı bir yerdi.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Sainz, cezayı doğruladı.

Sainz, "Bu hafta sonu en geriden başlamam gerekiyor."

"Tabii ki en iyi durum değil çünkü ön tarafta savaşmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyordum."

"Ancak gridin sonundan başlamama rağmen çok fazla geçiş yaptığım ve takıma puan kazandırdığım Fransa'daki yarışı tekrarlamak için elimden geleni yapacağım."

"Son zamanlarda, sıralama turlarında hava koridorunun çok yardımcı olabileceğini gördük. Elimden gelenin en iyisini yapmaya ve Tifosi'yi mutlu etmek adına takımın pole pozisyonunu almasına yardım etmeye hazırım."

"Charles bana Belçika'da yardım etti ve ben de aynısını tereddüt etmeden onun için yapacağım." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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