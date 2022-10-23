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Sainz: "Görüntüler ortada, yorum yapmak istemiyorum"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, yaşanan temas hakkında yorum yapmak istemediğini söylüyor.

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Sainz: "Görüntüler ortada, yorum yapmak istemiyorum"
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Yarışa ilk sıradan başlayan Carlos Sainz, ilk viraj öncesinde Max Verstappen'e geçilmiş ve Hollandalı pilotla mücadele etmeye çalışırken de George Russell'ın kendisine çarpması sonucu spin atmıştı.

Temasın ardından radyatörde büyük hasar oluştu ve Sainz, henüz ilk turun ardından yarışa veda etti.

Bu temastan ötürü Russell'a beş saniye ceza verilirken, İspanyol sürücü muhtemel bir podyumu kaybetmiş oldu.

Sainz, şöyle dedi: "Bugünkü yarışta en iyi startımı alamadım ve Max de gerçekten iyi başladı."

"Burada uzun yıllardır, ikinci sıradan başlayan ismin henüz anlayamadığımız şekilde ilk sıraya kıyasla daha iyi başladığını görüyoruz."

"Sonunda Max ile mücadelenin ortasındaydım ve aniden, bu mücadelenin içerisinde dahi olmayan biri geldi ve bana çarptı."

"Görüntüler ortada olduğu için de bunun hakkında daha fazla açıklanacak bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Temasın ardından radyatör hasar gördüğü için de yarışı bırakmak zorunda kaldık."

"Bence bu temas bir cezayı hak ediyordu. Bunun beş saniye, on saniye veya dur kalk cezası olması gerekip gerekmediğini tartışmak benim işim değil."

"Bu tür olayları ilk üç-dört sırada görmezsiniz çünkü normalde ilk dört sıradaki sürücüler bu tür hatalar yapmazlar. Bence bu çok basit bir şey."

İlginç şekilde Mercedes, tüm hafta sonu çok hızlıydı.

Buna şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Sainz, "Hızlanmalarını bekliyorduk, yani sürpriz olmadı." cevabını verdi.

 

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