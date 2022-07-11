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Sainz: "Görevlilerin yardıma koşmamasına şaşırdım"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, aracın alev aldığı göz önüne alındığında hakemlerin neden araca erkenden mücadele etmediğini anlamadığını söylüyor.

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Sainz: "Görevlilerin yardıma koşmamasına şaşırdım"
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İspanyol pilot, ikincilik için Max Verstappen'i sıkıştırmaya başladığı esnada, güç ünitesi sorunu yaşadı ve aracını kenara çekti.

Başlangıçta aracın arkasından dumanlar çıktı ve ardından arka tarafta bir patlama meydana geldi. Sonra da arka kısım tamamen alev aldı.

Sainz'ın durduğu noktada yokuş yukarı olduğu için araç geri geri kayıyordu. Rüzgar da arkadan estiği için Sainz, aracı durdurmakla, aracın içerisinde kalmak arasında gidip geldi. Sainz bir noktada artık aracı bırakmaya ve inmeye çalıştı. Sonunda görevliler İspanyol pilotun yanına geldi ve ön tarafa takoz koyup, yangına müdahale ettiler.

Sainz, yaşananlar hakkında şöyle dedi: "Oldukça tuhaf bir andı. Aynama baktığımda arka tarafın alev aldığını gördüm ve kimsenin bana yardım etmek adına hızla yanıma gelmemesine çok şaşırdım."

"Bir noktada araç hareket halindeydi fakat dışarı atlamak zorunda kaldım çünkü araç yanıyordu."

"Elbette harika değil. Gelecekte bu konuda neler yapabiliriz bir bakacağız."

The burned out car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, after a fire causes his retirement

The burned out car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, after a fire causes his retirement

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Görevlilerin daha hızlı hareket edip edemeyeceği sorusuna Sainz, "Bence bütün süreç biraz yavaş ilerledi."

"Bir noktada aracın arkasında çok fazla alev gördüm, bu yüzden gerçekten hızlanıp, araçtan atlamak zorunda kaldım. O sırada ilk görevli yanıma geldi ve aracı durdurdu."

"Dediğim gibi, kesinlikle gelecekte bakmamız gereken bir şey. Süreç daha hızlı olabilirdi çünkü çok zor bir durumdu." cevabını verdi.

Sainz, muhtemel puanları kaçırdıkları için tüm bu dayanıklılık sorunlarını çözmeleri gerektiğini düşünüyor.

"Elbette harika bir durum değil. Bu sorunları yakından incelememiz gerekiyor. Bu sefer yaşadığımız sorun bize çok fazla puana mâl oldu."

"Yine de hızlı ama sorun yaşayan bir aracı, yavaş ama sorun yaşamayan bir araca tercih ederim."

The burned out car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, after a fire causes his retirement

The burned out car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, after a fire causes his retirement

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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