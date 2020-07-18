Sainz, Giovinazzi incelemesinden ceza almadan kurtuldu

Sainz, sıralamaların birinci seansında hızlı turunda olan Giovinazzi'yi 6. virajda engellediği gerekçesiyle inceleme altına alınmıştı.

Sıralamaların ardından hakemler görüntüleri inceleyip pilotlarla görüştüler. Sainz'ın iki hakem noktasından geçerken mavi bayrakların sallandığı görüldü ancak o bölümde mavi bayrağı gösteren ışıklı paneller yoktu.

Hakemler, Sainz'ın ilk mavi bayrağı göremediğini kabul etti ve ikinci bayrakta yoldan kaçabilecek kadar zamana sahip olmadığı sonucuna vardı.

Bunun üzerine Sainz'a herhangi bir ceza verilmedi. Buna göre Sainz yarışa 9., Giovinazzi ise 19. sıradan başlayacak.