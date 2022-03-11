Sainz: "Getirdiğimiz güncellemeler büyük oranda işe yarıyor"

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Ferrari, Bahreyn'de gerçekleştirilen testlere, dalgalanma etkisini azaltmak amacıyla yeni güncellemeler getirmişti.

Şimdiye kadar başarılı bir test geçiren Ferrari, pek çok kişiden övgü alıyor.

Tüm bunların kendisine ne kadar güven verdiği sorusuna Sainz, "Açıkçası pek değil çünkü hâlâ kendi test programımız üzerinde çalışıyoruz ve yarış hafta sonunda buraya gelmeden önce test etmek istediğimiz şeylere odaklanıyoruz."

"Kimin nerede olduğunu bilmek çok zor, özellikle Bahreyn'de daha da zor çünkü bir saat bile çok şey değiştiriyor. Burada rüzgarın yönündeki en ufak değişiklik bir virajı süper zordan süper kolay hale getirebiliyor."

"Pist sıcaklığındaki inişler ve çıkışlar 0.2, 0.3 hatta 0.4 saniye daha hızlı olmanızı sağlayabiliyor. Bahreyn'den sonuç çıkarmak zordur. Şimdi, test etmek istediğimiz tüm bu şeylerden sonuçlar çıkarmak ve onları değerlendirmek bile zor çünkü şartlar her yarım saatte bir değişiyor." dedi.

Ferrari, özellikle taban kısmında küçük güncellemeler deniyor.

Bu konuda Sainz, "Bizim için asıl öncelik aracı, daha tutarlı, daha sürülebilir ve sürücü için daha rahat hale getirebilmek adına araçtaki dalgalanma problemini azaltmak."

"Açıkçası buraya çok az güncelleme getirdiğimizi gördünüz. Bu güncellemelerin büyük bir kısmı, performansı çok fazla etkilemeden dalgalanmayı azaltıp azaltmayacağımızı görmek adına tabanda yapılan değişikliklerdi. Bunlardan bazıları çalışıyor, çoğu doğru yönde atılmış adımlar."

"Bu da takımın iyi çalıştığını ve birkaç hafta veya gün içinde tabanda yeni değişiklikler hazırlamak adına ortaya koyduğu büyük çabayı gösteriyor." dedi.

George Russell'ın Ferrari'nin her şartta en iyisi gibi göründüğüyle ilgili sözleri sorulduğunda Sainz, "Klasik Mercedes, durumu abartıp yapay bir heyecan yaratıyorlar, sonra ilk yarışa geliyoruz ve herkesi paramparça ediyorlar. Bunu ilk defa yapıyor olsalardı, o zaman belki onlara inanırdım ama bunu beş ya da altı yıldır yapıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi buna inanmıyorum. Zaten ne yaptıklarını biliyoruz ve bu yüzden çok fazla şey söylemek istemiyorum." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images