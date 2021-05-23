Sainz: "Geri dönüp baktığımda mutlu ve gururlu olacağım"

Dün pole pozisyonu mücadelesi veren Sainz, pole pozisyonunu kazanan takım arkadaşı Charles Leclerc'in kaza yapmasının ardından son turunu tamamlayamamış ve 4. sırada kalmıştı.

Bu yüzden mutsuz olan Sainz, yine de hafta sonu öncesinde burada böyle bir sonuç almayı beklemediğini bu açıdan mutlu olduğunu ancak yaşanan her şeye baktıklarında şu an için tam olarak mutlu olamadıklarını söyledi.

Yarışa pole pozisyonundan başlaması gereken Leclerc, yarıştan önce piste çıkış turunda yaşadığı şaft sorunuyla yarışa hiç başlayamadı. Sainz ise yarışın başında 3. olmasının ardından Valtteri Bottas'ın pit stopta yarışa veda etmesiyle 2. sıraya yükseldi ve orada yarışı noktalayarak Ferrari ile ilk podyumunu aldı.

Sainz, "İyi bir sonuç aldık. Monako'ya gelmeden önce bana ikinci olacağımı söyleseniz, onu hemen kabul ederdim. Ancak tüm yaşananlara bakarsak, Charles pole pozisyonunu kazandı, hem dün iyi bir tur atarken bıraktım. Bu yüzden belki de olması gerektiği kadar keyif almıyor olabiliriz."

"Ancak (önümüzdeki günlerde) dönüp bu hafta sonuna baktığımda çok mutlu ve gururlu olacağım. Ferrari takım olarak aracından, bu sene attığı adımdan gurur duymalı." dedi.

Sainz, Leclerc'in yarışa başlayamayacağını öğrenmesinin ardından tüm sorumluluğun kendisine yüklenmesinin baskı oluşturduğunu söyledi.

Sainz, "Diğer aracın pole pozisyonundan başlamayacağını görünce, bir anda hafta sonundan maksimumu alma sorumluluğu bana kaldı. Pole pozisyonundan başlaması gereken araç yarış dışı kalınca, bu durumda takıma en azından podyum kazandırmak istersiniz."

"Bu yüzden startta iyi iş çıkarmak önemliydi. Ardından pit stoplar bölümünde çok fazla trafik vardı. Çok hızlı tur bindirmeler yapıyorduk. Vatteri pite girdi ancak orada sorun yaşamasaydı dahi araçta gerçekten iyi hissediyordum. Takımın bugün en azından bir podyumu hak ettiğini hissediyordum." dedi.