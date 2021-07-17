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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Sainz: ''George'un hatasıydı''

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Sprint Sıralama Yarışı'nda George Russell'la temas yaşayan Carlos Sainz, bu temasın, İngiliz pilotun hatası olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Sainz: ''George'un hatasıydı''

Sainz ve Russell, bugün Formula 1 tarihinde ilk kez gerçekleştirilen Sprint Sıralama Yarışı'nda bir temas yaşadılar ve İspanyol pilot bu formatın ardından geriye düştü.

Ferrari sürücüsü, bu temasın bariz bir şekilde Williams sürücüsünün hatası olduğunu ve 100 km'lik yarışı Russell'ın arkasında bitirdiğine üzüldüğünü açıkladı.

Yarıştan sonra konuşan Sainz şu ifadeleri kullandı: ''Bence bu bariz şekilde George'un hatasıydı. Bizim için kirli havada ilerlemek zor ve onun yaptığı gibi hatalara düşmek kolay.''

''Bu hata benim yarışımı büyük şekilde etkiledi ve onun arkasında bitirmeye üzüldüm çünkü bu benim hatam değildi. Sanırım bu talihsiz oldu ancak neler olacağını göreceğiz.''

Sainz gridin sonuna düşse de, yarışı 11. sırada tamamladı ve arkalardan gelirken eğlendiğini söyledi.

''Tempomuz iyiydi, çok fazla DRS trenine takılmış olsam da, gridin sonundan geri gelirken eğlendim ve geçiş yapmak zordu ancak birkaç iyi hamle yapabildim ve kendimi yine düzgün bir pozisyona çekebildim. Fakat bugün yedinci veya sekizinci bitirmeliydim ve yarın için daha iyi bir pozisyonda olabilirdim ancak bu hata bana pahalıya patladı.''

Sprint sıralama yarışı formatı Formula 1 tarihinde ilk kez denendi ve bu formatla ilgili fikirleri sorulan Sainz, ''eğer seyirciler eğlendiyse'', formatı desteklediğini belirtti.

''Bunu yargılayacak kişi ben değilim ancak bu format biraz daha taraftarlar için ve bizi evlerinden izleyen insanlar için tasarlanmış bir format. Eğer bu formatla daha çok eğlendilerse, tekrar yapılmasını isterim.''

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