Sainz: "Geliştiğimize eminim ancak yeterli olacak mı bilmiyorum"

Ferrari, Bahreyn'de gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinin ardından verdiği demeçte, hem motor hem de şasi tarafındaki korelasyonun iyi olduğunu açıklamıştı.

Bu yıl takıma katılan Carlos Sainz, Mundo Deportivo'ya, "Araca ne zaman tam olarak adapte olacağımı henüz bilmiyorum, fakat sanırım biraz vakit alacak. Şu anda araçta gördüğümüz şeyler, aşağı yukarı beklediğimiz şeyler. Gördüklerimiz memnuniyet verici ve rüzgar tüneli ile pist üstündeki korelasyondan memnunuz. Şimdi görülmesi gereken şey, diğerlerinin nerede olduğu."

"Açıkçası, testin beklendiği gibi gittiğini söyleyebilirim. Şahsen bunu sabırsızlıkla bekliyordum çünkü bir an önce piste çıkmak istiyordum. Gerçekten işime o kadar odaklandım ki bunun Ferrari ile ilk testim olduğunu düşünecek vaktim olmadı. Verilere bakmaya ve analiz etmeye o kadar odaklandım ki bunun ilk testim olduğunun farkında değildim."

"Mevcut aracı geçen yılki Ferrari ile kıyaslayamam çünkü geçen yılki aracı bilmiyorum ve kaydettikleri ilerleme hakkında bir şey söylemek benim için mümkün değil. Teorik anlamda bu yılın araçları geçen yıldan daha yavaş olacak. Özellikleri de farklı olacak, ancak yine de yorum yapamam."

"Şahsen, çok fazla şey öğrenmeye çalışıyorum. Araçtan, takımdan bilgi almaya çalışıyorum. Aynı zamanda buraya adapte olup, burada kendimi rahat hissetmeye çalışıyorum. Yani karşılaştırma yapmıyorum."

"Araç içerisinde ne zaman %100 hissedeceğimi de bilmiyorum ama sanırım biraz vakit alacak. Çünkü her şeyden önce deneyim kazanana, sıralamalar ve yarışlara katılıp, bir şeyler yaşayana kadar ileriye gidemezsiniz. Bazı şeylerin başınıza gelmesi gerekiyor. McLaren'da attığım 10 binden fazla turla kıyaslandığında, Ferrari'de attığım tur hiçbir şey değil. Bu nedenle zaman gerekiyor." dedi.

Yeni motor sorulduğunda Sainz, "Bir sonuca varmak için henüz çok erken ama geçen yıla kıyasla daha fazla gücümüz var. Yaptığımız ölçümlerde bunu görüyoruz ve bu, iyi bir haber. Ancak, örneğin hem Honda hem de Mercedes'in geçen yıla kıyasla geliştiklerine eminim. McLaren'ın inanılmaz bir düzlük hızına sahip olduğunu gördük ve geri kalanın da ileriye doğru adım atmasını bekleyebiliriz. Kanat ayarları vb. gibi şeyler de yerine oturduğu zaman her şeyi biraz daha iyi anlayabileceğiz. Ancak düzlüklerde en hızlı olacağımızı sanmıyorum. Bu konuda kimseyi kandırmamalıyız."

"Motorda, aerodinamide attığımız adımdan ne kadar mutlu olursak olalım, rakipleriniz daha hızlı giderlerse, kaydettiğiniz gelişimiz umursamazsınız çünkü onlar sizden daha hızlıdır. Bunu bir kenara bıraktığımızda, şimdiye kadar gördüklerimizden memnunuz, korelasyondan memnunuz ve şimdi gerçek sonuçları görmeliyiz."

Sainz, geçen yıl araçtaki tek sorunun motor olmadığını söyledi ve şunları ekledi: "Geçen yıl motor hakkında çok fazla tartışma vardı ama aynı zamanda çok fazla sürüklenme de vardı. Motor yeterince yardımcı olmuyordu ve aracın aerodinamisi de en iyisi değildi."

"Yani geliştirilmesi gereken çok şey vardı ve bu nedenle aracın sadece bir bölgesine değil, pek çok alanına odaklanmak zorundaydık. Bu da, zaman alan bir süreç. Çok fazla bilgi ve tecrübe gerekiyor."