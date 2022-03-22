Sainz: "Gelişim yarışında geride kalmamalıyız"

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Ferrari, 2022 sezonuna fırtına gibi başladı ve sezonun ilk yarışında duble yaptı. Carlos Sainz hafta sonu boyunca takım arkadaşından daha yavaş olsa da, Max Verstappen'in yolda kalmasıyla ikinci oldu.

Yarışın ardından konuşan Sainz, Ferrari'nin nihayet yarış kazanmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Sainz şöyle dedi: "Kendimi harika hissediyorum. Özellikle tüm takım adına mutluyum. Bu gerçekten harika bir sonuç."

"Takım iki zorlu yıl geçirdikten sonra nihayet duble yaptı. Bu da tüm sıkı çalışmanın karşılığını aldığımızı ve Ferrari'nin olması gereken yere döndüğünü gösteriyor. Charles'ı tebrik ederim çünkü bu hafta sonu gerçekten çok iyiydi, çok iyi bir yarış çıkardı. Bütün hafta sonu performans olarak iyi bir noktadaydı."

"Duble yapmak tüm takımımız ve tifosi için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bugünü kesinlikle kutlamamız lazım çünkü çok büyük bir gündü."

"Ferrari'nin olması gereken yer burası. Charles'ın da benim de hayatımızda olmak istediğimiz yer burası. Dünya şampiyonlukları için savaşmak istiyoruz."

"Yine de önümüzde uzun bir yıl var, bu aracı iyi şekilde geliştirdiğimizden emin olmalıyız çünkü savaşta kalmak istiyorsak tüm yıl boyunca hızlı olmalıyız. Yani sadece şu an hızlı olmak yetmez. Aslında en büyük sorun da bu."

Sainz, sonuçtan memnun olsa da kendi yarışından memnun olmadığını da ekledi.

"Elbette sonuç güzeldi fakat yarışımın kendisinden memnun değilim. Ferrari'ye katıldığımdan beri muhtemelen en zor yarışlarımdan birisi oldu. Araçta kendimi rahat hissetmiyordum ve nedenlerini anlamamız gerekiyor."

"Yine de bu muhteşem sonucu hep birlikte kutlamalıyız. Ferrari'yi ait olduğu yere getirmek içi yaptığımız çaba, karşılığını verdi ve herkes bundan keyif almayı hak ediyor. Önümüzdeki hafta sonu Suudi Arabistan'da zorlamayı sürdüreceğiz."

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, Carlos Sainz Jr., Ferrari, 2nd position, celebrate in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images