Sainz gelecekte Dakar'a katılmak istiyor
Carlos Sainz'ın oğlu Carlos Sainz Jr, gelecekte ralli yapmak istediğini ve Dakar Rallisi'ne katılmanın seçeneklerinin başında geldiğini belirtti.
Carlos Sainz Jr., ünlü ralli pilotu Carlos Sainz'ın oğlu ve İspanyol ralli efsanesi, ilerleyen yaşına rağmen bu yıl Dakar'ı kazanmayı başardı.
Daha önce WRC'de de benzer başarılar elde eden Sainz, tüm zamanların en büyük ralli pilotlarından birisi olarak kabul görüyor.
Oğlu ise tamamen farklı bir yön tercih etti ve Formula 1'de McLaren adına yarışıyor.
Genç sürücü, kendisini babasıyla kıyaslamak istemediğini söylerken, gelecekte ralliye katılabileceğini doğruladı.
Sainz, "Yani bu sonsuza kadar devam edebilecek bir tartışma. Bilmiyorum, ralli sürücülerinin biraz daha komple sürücüler olduğunu düşünüyorum çünkü tüm koşullara uyum sağlamak zorundalar, her koşulda yarışıyorlar,"
"Bence çok kompleler ve doğaçlama sürüş konusunda çok iyiler. Ama F1 sürücüleri çok hassas ve herkes bunu yapamaz. Bence tamamen farklı sınıflar, yani seçim yapmak zor."
"Ralli denemek için şu anda doğru zaman değil çünkü işime çok fazla odaklandığımı söyleyebilirim. Ancak F1 maceram sona erdiğinde başka zorlukları deneyeceğim."
"Muhtemelen rallilerde ne kadar rekabetçi olduğumu görmeliydim, ama Dakar başka bir seçenek çünkü babamı son yıllarda yakından takip ettim."
"Yapmak istediğim şeylerden biri Dakar'ı denemek. Bu benim istek listemin başında." dedi.
Carlos Sainz Jr., Scuderia Toro Rosso ve babası Carlos Sainz
Fotoğraf: XPB Images
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Sainz gelecekte Dakar'a katılmak istiyor
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