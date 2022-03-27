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Sainz: "Gelecekte, antrenman seanslarında daha fazla şey deneyeceğim"

Carlos Sainz Jr, sıralama turlarının son bölümünde Sergio Perez ve Charles Leclerc'in gerisinde kalmasının ardından gelecekte sıralama turlarında daha fazla şey deneyeceğini ve "deneysel" davranacağını belirtti.

Matt Kew
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Sainz: "Gelecekte, antrenman seanslarında daha fazla şey deneyeceğim"
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İspanyol pilot, Bahreyn'de gerçekleştirilen hafta sonunun tamamında Charles Leclerc'ten yavaştı ve Max Verstappen'in sorun yaşamasıyla ikinci olup, takıma dubleyi getirmişti.

O hafta sonu Ferrari pilotu olarak F1'deki en zor hafta sonunu geçirdiğini belirten Sainz, gelişime ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

Suudi Arabistan'daki antrenmanların tamamında Charles Leclerc'in gerisinde kalan Sainz, sıralama turlarının başlangıcında en iyi zamanları yaparak durumu tersine çevirmiş gibi görünüyordu.

Fakat Ferrari, kullanılmış Pirelli lastik setiyle iyi bir tempo yakalasa da, yeni set yumuşak lastikten en iyisini çıkarmakta zorlandı. Sonuç olarak hem Sergio Perez hem de Leclerc, Sainz'ı geride bıraktılar.

Günü üçüncü kapatan Sainz, ayarlarda yaptıkları değişiklikler sonrası kaydettikleri ilemeden memnun ve gelecekte, antrenmanlarda "daha deneysel" olacağını söyledi.

Sainz, "Başta cuma günü olmak üzere bu hafta sonu pek çok farklı şey denedim."

"Cuma günü, aracı biraz keşfetmeye odaklandım ve normal bir cuma gününde yaptığımdan çok daha fazla ayar denedim."

"Şimdi kendi açımdan cuma günlerini biraz daha deneysel kullanacağım. Bu sayede aracı anlamaya çalışıp, ayarları biraz daha kendi zevkime göre ayarlayabilirim."

"Bu hafta sonu, özellikle sıralama turlarında Bahreyn'den daha güçlü hissettim."

“Şimdi bu hızı yarınki yarışa taşıyıp taşıyamayacağımı görmem gerekiyor, ki bana göre bunu yapmak mümkün olmalı."

“Nasıl bir ilerleme kaydettiğimi görmeyi ben de çok merak ediyorum.” dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari, in the post Qualifying Press Conference

Carlos Sainz Jr., Ferrari, in the post Qualifying Press Conference

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

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