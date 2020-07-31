Sainz: "Gelecekle ilgili aldığım karar konusunda mutlu ve rahatım"

2021 sezonunda Ferrari'de Sebastian Vettel'in koltuğuna oturacak olan Sainz, Silverstone'daki Britanya GP hafta sonu öncesindeki basın toplantısında Ferrari ile ilgili soruları yanıtladı.

Sainz, kendisinin Ferrari'ye geçiş üzerine aldığı karardan pişmanlık duyup duymadığı ve İtalya'ya yerleşip yerleşmeyeceği sorularına şu yanıtı verdi: "Nereye yerleşme planı yapma durumumı yakın gelecekte belirlemem gerekecek."

"Hâlâ belirli olmasa da çok yüksek ihtimalle İtalya'ya yerleşeceğim, çünkü McLaren'de işe yarayan formüşü gerçekten çok beğendim, bu sayede özellikle takımla geçirdiğim ilk yılda - yeni mühendisler, mekanikerler ve yeni takım arkadaşım ile beraber daha iyi bir etkileşim içerisine girdik ve takım olarak çok hızlı bir şekilde birbirimize alıştık."

"Geleceğe dönük olarak aldığım kararda ise kendimi çok mutlu ve çok rahat hissediyorum. Durum hakkında çok sakinim ve seneye Ferrari'ye katılmak için sabırsızlanıyorum, ancak aynı zamanda McLaren ile seneyi en üst seviyede bitirmek için de çok heyecanlıyım, hiçbir şey değişmedi."

Sainz'a sorulan sorulardan bir diğeri ise Ferrari ile iletişimde olup olmadığıydı. İspanyol pilot bu soruya şu yanıtı verdi: "Seneye olan kuralların netleşmiş olmasıyla beraber gelecekteki sorunları çözmek için yapmamız gereken şeyler var, ancak iletişimimiz olabildiğince düşük seviyede oldu."

"Elkann'ın dediklerine katılıyorum. Şu anda Mercedes diye bir takım var ve herkesin iki adım önündeler. Sadece Ferrari'nin değil, aynı zamanda Red Bull'un, Renault'nun ve McLaren'in de önündeler. Formula 1'de durum bu şekilde ve Ferrari, 2022'de bir fırsat yaratmak için çalışmalı."

"Yönetim ile kontrat imzaladığımda onlara amacımın, aynı McLaren'de olduğu gibi, fabrikanın yakınına yerleşmek olduğunu söyledim. Planlarım konusunda onlara bilgiler verdim ancak bu durum ve kontrat görüşmeleri dışında daha fazla görüşme yapmadık."