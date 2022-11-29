Sainz: "Gelecek yıl şampiyon olabiliriz fakat kusursuz olmamız gerekiyor"

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2022'ye harika şekilde başlayan Ferrari'nin şampiyonluk umutları bir kez daha başka bahara kalmış durumda.

Ferrari, 2022 sezonuna fırtına gibi başlayıp, ilk üç yarışta iki zafer alsa da, sonraki 19 yarışta sadece iki galibiyet alabildi. Aynı süreçte Red Bull 16 zaferin sahibi oldu ve iki şampiyonada da mutlu sona ulaştı.

Ferrari önceki yıllara göre büyük bir adım atmayı başardı ancak motorda yaşanan sorunlar, yanlış stratejiler, pit stop ve sürücü hataları, birden fazla galibiyetin kaçmasına neden oldu.

Takım bundan ötürü yılın son kısmını operasyonel anlamda gelişmeye ayırdı ve yıl başına kıyasla nispeten daha iyi görünüyordu.

Şimdi odak noktası 2023'e çevrilmiş durumda ve 2023 projesinden umutlar daha da yüksek çünkü hatalarından dersler çıkaran bir Ferrari olacağı düşünülüyor.

Carlos Sainz da eğer her şeyi doğru yaparlarsa, şampiyon olacaklarını düşünüyor.

Sainz, "Açıkçası bu yıl şampiyonluk için mücadele etmek mümkün değildi."

"Max ve Red Bull 'en hızlı araca sahip en hızlı sürücü' olarak en güçlü paketti."

"Bence gelecek yıl şampiyonluk mümkün ama bunu başarmak için mükemmel olmamız gerekecek."

"Aracı da geliştirmemiz lazım."

"Şahsen sezonun ilk yarısında ve yarışlarda kendimi geliştirmem gerekiyor. Amaç bu olacak. Hem kendiniz hem de takımınız için yüksek hedefler belirlemelisiniz."

"Bunları başarmaya çalışacağız." dedi.